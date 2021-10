T-Mobile zaprezentował ranking najlepiej sprzedających się smartfonów

Samsung, Apple oraz Xiaomi to jedni z najpopularniejszych producentów smartfonów w Polsce. Potwierdzają to także wyniki sprzedaży za trzeci kwartał 2021 r. w T-Mobile. Jak wyglądały trendy sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku? Jakie smartfony okazały się najbardziej atrakcyjne wśród naszych rodaków? I wreszcie – jaką popularnością cieszą się urządzenia 5G? Dowiecie się z poniższego zestawienia

To już kolejny kwartał, który udowadnia, że Polacy coraz chętniej sięgają po smartfony 5G. I nic w tym dziwnego, ponieważ 5G to technologia przyszłości. Widoczne jest to także w wynikach sprzedaży T-Mobile, gdzie udziały smartfonów 5G w trzecim kwartale 2021 roku to już 30%. Oznacza to, że prawie co trzeci kupujący wybiera urządzania piątej generacji. A które z nich są najbardziej popularne wśród naszych klientów?

Top 3 smartfonów 5G:

Najlepiej sprzedające się urządzenia z segmentu premium:

Apple iPhone 12 Pro (5G)

Apple iPhone 12 Pro Max (5G)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Półkę niżej serca klientów zdobyły następujące modele:

Samsung Galaxy S21 (5G)

Apple iPhone 12 mini (5G)

Apple iPhone 12 (5G)

Największą popularnością w tzw. średnim segmencie z kolei cieszyły się urządzenia:

Samsung Galaxy A52s 5G

Oppo Reno 5 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Tak prezentowało się zaś top 3 budżetowych propozycji:

Samsung Galaxy A22 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

W wyższych kategoriach cenowych zdecydowanie największą popularnością cieszyły się smartfony 5G od Apple i Samsunga, a wśród nich królowały dwa flagowce, czyli iPhone 12 Pro oraz Samsung Galaxy S21. Natomiast na niższej półce na podium, poza Samsungiem, który wygrał zestawienie w kategorii średniopółkowej, a także tej budżetowej, stanęli również OPPO oraz Xiaomi. Zaprezentowali oni takie urządzenia jak OPPO Reno 5 5G, czy Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Sprzedaż smartfonów 5G ewidentnie rośnie w siłę, ale urządzenia w technologii czwartej generacji także mają się dobrze. Jak wygląda zatem zestawienie wszystkich najlepiej sprzedających się smartfonów w trzecim kwartale 2021 r. w T-Mobile? Zobaczcie poniżej.

Top 5 smartfonów (5G/4G):

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB

Xiaomi Redmi 9T

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy A12 (3/32 GB)

Samsung Galaxy A22 5G

O tym, że Xiaomi okazało się najlepsze w Q3, zadecydowali klienci, którzy najchętniej wybierali smartfony tego producenta. Urządzenia marki objęły bowiem pierwszą i drugą pozycję w zestawieniu i były to kolejno modele Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB oraz Xiaomi Redmi 9T. Z kolei na trzecim, czwartym oraz piątym miejscu znalazły się urządzenia od Samsunga z serii Galaxy, w tym Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A12 oraz Samsung Galaxy A22 5G.

