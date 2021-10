Polski Kompas 2021: Rozpoczęła się gala!

Redakcja „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl z dumą prezentuje siódme wydanie „Polskiego Kompasu”.

Po ponad roku walki ze skutkami pandemii COVID-19, projektom na wyjście z kryzysu – planom, strategiom i prognozom na najbliższe lata poświęcono siódme wydanie rocznika, który otrzymał niezwykle ambitny podtytuł „Projekt Polska Plus – jak wrócić z kryzysu na ścieżkę rozwoju”.

Jak powiedział podczas gali otwarcia przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Zdzisław Sokala:

Kompas to narzędzie, które wskazuje miejsce gdzie jesteśmy i drogę. W ujęciu gospodarczym to narzędzie pozwalające na wskazanie gdzie będziemy iść i co dalej.

Jak dodał Zdzisław Sokala:

Istnieje dzięki PK możliwość rozmów na temat gospodarki, polityki fiskalnej ale też etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Dziś znajdujemy się w skomplikowanych czasach pełnych istotnych elementów - te wszystkie elementy były poddane dyskusji a dziś najwybitniejsi w zgłębianiu tych elementów zostaną nagrodzeni. Te nagrody na pewno będą powodem do dużej satysfakcji” - podsumował minister Sokala.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników gali list, w którym pisał:

Zgromadzeni na dzisiejszej gali eksperci, którzy wypowiedzieli się na łamach publikacji stawiają pytania o sens wydarzeń i szukają odpowiedzi na to co nadejdzie w najbliższym czasie.

Jak dodał premier:

Musieliśmy zrewidować doświadczenia w ostatnim okresie. Widzimy, że to państwo musi wziąć odpowiedzialność za wiele kwestii gospodarczych. Dziś widzimy, że dzięki sile polskich przedsiębiorstw możemy wrócić na drogę do dobrobytu. Czas też jednak na kolejny przełom - tym jest dla nas Polski Ład łączący się z wielkim planem inwestycyjnym. Wierzę, że dzięki współpracy sektorów i branż dokonamy skoku cywilizacyjnego i zbudujemy nowoczesne państwo.

Premier pogratulował też nagrodzonym Polskim Kompasem.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafia do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna jest do pobrania na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store, Google Play i AppGallery.