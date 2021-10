Glapiński: Mamy kłopoty z UE, bo idziemy za szybko

Prezes Glapiński podczas gali Polski Kompas 2021 niedosłownie ale skomentował obecną sytuacją polityczną, związaną ze sporem Polski z TSUE i Komisją Europejską

U wszystkich pewnie się pojawia taka myśl, że za wcześnie w Polsce ta demokracja, lepiej żeby była tak po naszemu. Ta demokracja powoduje, że w którymś momencie ta wola ludzi dochodzi do głosu, a tu ta Polska dosłownie zrozumiała hasło demokracja i chcą być tymi, którzy nie chcą być niewolnikami, tylko chcą sobą rządzić.

W polityce międzynarodowej nigdy nie można liczyć na jakieś obietnice, sympatie, liczy się nagi interes. To szczególnie ważne w demokracji. Między demokracjami nie ma sympatii i antypatii, ponieważ polityka demokratyczna decyduje o tym, by była prowadzona zgodnie z interesem swojego narodu. Po prostu Niemcy przestraszyli się Polaków

Kiedy byłem młodszy, słyszałem pytanie czemu oni tak nam pomagają. Wiemy, że to nie jest pomoc. To dwustronny i dobry dla wszystkich interes. Tak się to dzieje. Im prędzej Polacy to zrozumieją, że warunkiem do dobrych interesów jest nasza siła, tym lepiej. Rośniemy w siłę za szybko względem oczekiwań naszych sąsiadów. To ich niepokoi.

Według prezesa NBP to cechy, które sprawiają, że jako Polacy, przekraczamy oczekiwania w rozwoju gospodarczym.

Wszystkim, którzy odpowiadają za transformację energetyczną, życzę dużo szczęścia, bo lada moment to oni mogą stać się tym chłopcem do bicia – podsumował prezes Glapiński. Ze słów prezesa Glapińskiego można było wywnioskować, że przewiduje on globalną stagflację. Co do Polski. Plan Timmermansa będzie oznaczał jakąś rzeź dla Europy. Jednocześnie podzielił się swoją wizją polskiej sytuacji za owe 20 lat.

Pragmatyczne myślenie zawsze było nam bardzo bliskie. Unikamy ekstremów. Nie ma partii ekstremalnych w parlamencie. Polacy są pragmatyczni i chcą coraz spokojniej i bogato żyć. Przyjdzie za te 20 lat taki moment, że będzie można być bardziej odprężonym, bo będziemy w ścisłej czołówce. Trzeba będzie apelować do innych krajów, by nie traktowały wstępujących na taką drogę wtedy krajów jak nas obecnie, bo to jest świństwo, jak nas teraz traktują. (…) My wtedy bądźmy bardziej wyrozumiali. Pochwalił tez polskie kadry. Jak zaznaczył jedyne czego Poslce teraz trzeba, to odrobinę więcej czasu. Tak 20 lat czasu spokoju. A jak nie, to się będziemy potykać – zakończył.