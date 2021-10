Sprawiedliwy i zrównoważony rozwój gospodarczy opiera się w znacznej mierze na nowoczesnej infrastrukturze – bezpiecznych drogach, punktualnej kolei, dobrze funkcjonujących lotniskach. Dlatego rozwój krajowej infrastruktury jest jednym z filarów Polskiego Ładu. Nasze ambitne plany związane z budowaniem nowoczesnej sieci drogowej, przewidywalnej kolei i lotnisk na miarę XXI w. wpisują się w działania polskiego rządu nakierowane na wzmocnienie rodzimej gospodarki po pandemii koronawirusa – pisze w roczniku „Polski Kompas 2021” Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, laureat nagrody „Polskiego Kompasu 2021”

Rok 2020 był dla Polski i polskiej gospodarki niezwykle trudny. Infrastruktura wyszła jednak z niego obronną ręką – pandemia nie zatrzymała krajowych prac budowlanych, a rozwój infrastruktury nie zwolnił. Zdajemy sobie sprawę, że polskie budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, o które musimy dbać, dlatego robiliśmy i nadal robimy wszystko, by nie zwalniać tempa.

Realizujemy ambitny program budowy dróg

Kończy się realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Kierujemy do realizacji, budujemy i oddajemy do użytku kolejne odcinki najważniejszych dróg krajowych. Postępuje realizacja szlaków drogowych kluczowych dla wschodnich regionów naszego kraju i dla całej Europy Środkowej, czyli szlaku Via Baltica oraz Via Carpatia.

To jednak nie koniec – Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowy program drogowy, zawierający listę inwestycji, które chcemy zrealizować do końca 2030 r. Naszym nadrzędnym celem jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce – czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2 – czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52.

Realizujemy też Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km. Na ten cel przeznaczymy 28 mld zł. Skierowaliśmy już do realizacji i przygotowania wszystkie zadania ujęte na liście podstawowej Programu. Umowy z wykonawcami podpisano już dla kilkunastu obwodnic, m.in. Lipska, Smolajn, Wąchocka czy Szczecinka. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Zależy nam na zrównoważonym rozwoju całej Polski, na rozwoju zarówno dróg krajowych, jak i tych lokalnych: gminnych oraz powiatowych. Dlatego działają mechanizmy wsparcia samorządów w realizacji zadań na drogach samorządowych. Nadal będziemy przekazywać jednostkom samorządu terytorialnego to wsparcie, gdyż dla milionów Polaków to właśnie drogi lokalne są trasami ich pierwszego, codziennego wyboru, gdy jadą do szkoły, pracy czy lekarza.

Infrastruktura to też koleje

W tym obszarze także nie zwalniamy tempa. Krajowy Program Kolejowy, Program Inwestycji Dworcowych, program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych, strategia wymiany taboru – to działania, które składają się na kolej bardziej przewidywalną, punktualną, dostosowaną do potrzeb pasażerów. Między innymi w ten sposób chcemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W tym roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, odpowiadająca za inwestycje na liniach kolejowych, planuje zakończyć kontrakty o wartości 12,5 mld zł. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zakłada roczną wartość robót na poziomie 13–14 mld zł.

W najbliższych latach priorytetowym sposobem transportu towarów staną się przewozy intermodalne. Związane jest to m.in. ze wzrostem przeładunku w portach morskich i z rozbudową infrastruktury transportowej. PKP PLK realizuje inwestycje, które zapewnią efektywniejszy i bezpieczniejszy przewóz większej ilości ładunków koleją do czterech portów morskich: w Gdańsku, Gdyni oraz Świnoujściu i Szczecinie. To niezwykle ważne w skali krajowej i międzynarodowej projekty, współfinansowane z unijnego Instrumentu CEF – „Łącząc Europę”, na które przeznaczono ponad 4,1 mld zł, czyli ponad 5 proc. budżetu Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje zwiększą rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

Obecnie PKP SA realizuje największy w swej historii program przebudowy dworców kolejowych na lata 2016–2023, którym objęto prawie 200 obiektów w całym kraju. Wartość programu szacowana jest na ponad 1,7 mld zł. Prawie 75 proc. inwestycji zostanie sfinansowane ze środków UE. Spółka PKP Intercity natomiast, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia, systematycznie inwestuje w tabor. Od momentu powstania uruchomiła ponad 1,8 mln pociągów, a z jej usług skorzystało 530 mln pasażerów. Dotychczas na zakup i modernizację taboru oraz unowocześnianie zapleczy technicznych wydała 8 mld zł. Do 2030 r. dzięki inwestycjom o wartości 19 mld zł tabor przewoźnika będzie całkowicie nowy lub zmodernizowany.

Jednym z najważniejszych strategicznych projektów jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma on się stać węzłem przesiadkowym między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu zostanie wybudowany nie tylko Port Lotniczy „Solidarność”, powstaną też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.

Wzmacnianie potencjału portów

Zależy nam też na wzmacnianiu potencjału polskich portów morskich, dlatego inwestujemy w ich rozwój. W ciągu ostatnich pięciu lat położyliśmy duży nacisk na poprawę infrastruktury dostępowej do polskich portów morskich, remont i budowę nowych nabrzeży, pogłębianie torów wodnych. Dzisiaj zaczynamy zbierać tego owoce.

Strategiczną inwestycją dla naszego kraju, która ma ożywić gospodarczo region Pomorza, jest Przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Kierowcy mogą już m.in. korzystać z Mostu Południowego nad kanałem żeglugowym. Inwestycja podzielona została na trzy etapy, a pierwszy z nich jest obecnie realizowany. Obejmuje on budowę Portu Osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym i budynków kubaturowych, w tym kapitanatu Nowy Świat. Etap drugi to przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, trzeci zaś – scalający całą inwestycję – to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

W czasie, w którym obecnie się znaleźliśmy – w momencie wychodzenia kraju z kryzysu gospodarczego – państwo musi się stać strategicznym inwestorem, napędzającym gospodarkę do rozwoju. Realizowane i planowane przez nas inwestycje w infrastrukturę są na to dowodem.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

