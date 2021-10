Technologia – antidotum na kryzys

Polska ma potencjał, aby po pandemii dogonić europejskich liderów gospodarczych, ale osiągnięcie tego celu będzie już dziś wymagało inwestycji nie tylko we właściwe technologie, lecz także w ludzi i w rozwój ich kompetencji – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce, firmy nagrodzonej laurem „polskiego Kompasu 2021” miesięcznika „Gazeta Bankowa”

Określenie „transformacja cyfrowa” było odmieniane w ciągu ostatniego roku przez wszystkie przypadki. Nie bez powodu. Technologia pozwoliła wielu firmom przetrwać pandemię COVID-19. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że może być także antidotum na kryzys. Dostępne są liczne dane i przykłady, które to potwierdzają. Według raportu Accenture „The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness”, opublikowanego podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, europejscy liderzy biznesowi spodziewają się powrotu do poziomu zysków sprzed pandemii średnio w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Z badania Accenture wynika, że firmy, które przyśpieszą wprowadzanie zmian – zarówno w zakresie technologii cyfrowych, jak i zrównoważonego rozwoju – szybciej wyjdą z kryzysu związanego z COVID-191 .

Potencjał transformacji cyfrowej dostrzegają też same firmy. Raport „Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness”, opracowany przez Accenture we współpracy z BusinessEurope, wskazuje, że dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw w Europie planuje w tym roku zwiększyć inwestycje w transformację cyfrową i realizację celów zrównoważonego rozwoju, podczas gdy w 2020 r. tylko 58 proc. przedsiębiorstw zwiększyło inwestycje w tych obszarach. Z badania przeprowadzonego wśród 700 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w Europie wynika, że inwestycje technologiczne powinny się skoncentrować na sztucznej inteligencji, którą wymieniło 66 proc. respondentów, 5G i 6G (58 proc.) oraz chmurze (52 proc.).

Świadomy wybór technologii i strategiczne podejście do transformacji kluczem do sukcesu

Duży wybór i dostępność technologii nie oznaczają, że każda z nich będzie stanowić wartość dla firmy. Dlatego tak ważne jest, by decydenci świadomie wybierali te, które poprawiają doświadczenia klienta końcowego lub efektywność funkcjonowania organizacji. Dziś firmy w coraz mniejszym stopniu skupiają się na wyborze konkretnej aplikacji, szukając raczej stosu technologicznego, oferującego zestaw potrzebnych im funkcjonalności i dopasowanego do specyfiki danej branży. Każda firma, wybierając dany stos technologiczny, powinna mieć na uwadze, że ten wybór przełoży się na późniejsze decyzje biznesowe. Kolejną istotną kwestią jest kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej. Przytoczę tu dane z naszego raportu „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum”. Europejskie firmy kierujące się strategicznym podejściem, migrując do chmury, osiągają nawet 2,7 razy większe oszczędności w porównaniu z firmami, które ograniczają się do jednorazowej migracji do chmury w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.

Pamiętajmy o kompetencjach technologicznych

Skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej wymaga też odpowiednich kompetencji. 86 proc. europejskich przedsiębiorstw planuje w najbliższych trzech latach podnieść umiejętności lub przekwalifikować nawet 25 proc. swoich pracowników, aby sprostać nowym potrzebom firm. Według naszego raportu przyśpieszone inwestycje w technologie cyfrowe i zrównoważony rozwój mogą się przyczynić do stworzenia nawet 5,7 mln nowych miejsc pracy w Europie do 2030 r. Obszary, w których one powstaną, to głównie produkcja sprzętu przemysłowego, zaawansowane technologie, oprogramowanie, usługi komunalne, motoryzacja, life sciences oraz komunikacja i media. Polska ma potencjał, aby po pandemii dogonić europejskich liderów gospodarczych, ale osiągnięcie tego celu będzie już dziś wymagało inwestycji, nie tylko we właściwe technologie, lecz także w ludzi i rozwój ich kompetencji.

Dzięki temu, że dzisiejsze rozwiązania technologiczne są oparte na wiedzy kreatywnej i biznesowej, a mniej technicznej, nawet szeregowi pracownicy mogą mieć wkład w kształtowanie strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Tak zwana demokratyzacja technologii to niewątpliwie szansa dla każdej firmy, aby uczynić pracowników kluczowym elementem cyfrowej transformacji. Firmy powinny dążyć do tego, aby każdy z pracowników mógł – dzięki coraz łatwiejszym w użyciu narzędziom – budować innowacyjne rozwiązania, które wspierają i optymalizują jego prace, a także pozwalają mu wdrażać swoje pomysły. Dlatego tak ważne jest, by każda organizacja pamiętała o szkoleniu pracowników i rozwoju ich kompetencji technologicznych.

Polska ma szansę stać się cyfrową potęgą

Nasz kraj pod względem technologii, szczególnie chmury obliczeniowej, jest ważnym i rozwojowym rynkiem, o czym świadczą realizowane od kilku lat inwestycje w centra danych największych dostawców usług chmurowych na świecie. Według danych Eurostatu od 2018 r. adopcja chmury w Polsce wzrosła z 11 proc. do 24 proc.5 . Niewątpliwie pandemia była tu punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o świadomość i sposób myślenia decydentów. Cieszę się, iż coraz więcej menedżerów rozumie, że im szybciej podejmą decyzję o migracji do chmury, tym szybciej ich firmy będą mogły osiągnąć wymierne korzyści biznesowe i powrócić na ścieżkę rozwoju sprzed pandemii, a być może wprowadzić przedsiębiorstwa na zupełnie nowe tory rozwoju i tym samym go zdynamizować. Polska już teraz jest jednym z najsilniejszych graczy na świecie, jeżeli chodzi o usługi na rzecz dużych korporacji. Spodziewam się kontynuacji trendu przenoszenia do naszego kraju zaawansowanych usług, które wymagają dobrej infrastruktury teleinformatycznej, wysokiej świadomości oraz bezpieczeństwa użytkowania internetu. To realna szansa, z której możemy i powinniśmy skorzystać. Jako Accenture od lat wspieramy rodzime firmy we wdrażaniu zaawansowanych projektów technologicznych, a dzięki temu jednocześnie przyczyniamy się do rozwoju polskiej gospodarki, która na arenie międzynarodowej stopniowo zyskuje wizerunek rosnącej cyfrowej potęgi. Osiągnięcie w pełni tego statusu w dużej mierze będzie zależeć od firm i ponoszonych przez nie w najbliższych latach nakładów inwestycyjnych na działania prorozwojowe, w których na kluczowe pozycje wysuwają się technologie.

Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce

