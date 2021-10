Spójna strategia polskich czempionów

Zielona energia, wodór, elektrownie wiatrowe, OZE czy wreszcie fotowoltaika – to słowa, które nie tylko są odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki na licznych ostatnio kongresach ekonomicznych. Ktokolwiek śledzi poczynania polskich czempionów z branży paliwowo-energetycznej, ten widzi, jak dużo projektów w tej branży związanych jest z transformacją energetyczną.

Ambitna strategia lidera

Aktywa energetyczne Grupy ORLEN obejmują m.in. 54 elektrownie produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe. To w nich realizowane są cele energetyczne strategii ORLEN2030. Podczas analizy tego dokumentu widać, że polski koncern multienergetyczny w walce o dominację i wpływy na globalnych rynkach nie rezygnuje z zielonej transformacji całego modelu dostarczania i wytwarzania energii. Więcej, to właśnie walka o neutralność emisyjną ma zapewnić finansowy sukces Grupie.

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki w 2020 r. liczba instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w naszym kraju wzrosła o ponad 300 proc. w stosunku do roku 2019. Z oczywistych względów częścią tej rewolucji są także projekty realizowane przez Grupę ORLEN. Dla przykładu – równolegle do budowy farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW trwają realizacje pięciu aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 5 MW. Nowe farmy umiejscowione są w trzech lokalizacjach: dwie powstają w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie), po jednej w Czernikowie (obok już istniejącego obiektu – woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (w sąsiedztwie FW Przykona i budowanego Gryfa – woj. wielkopolskie), a także w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie).

Dla wszystkich pięciu mniejszych inwestycji fotowoltaicznych Energi polecenie rozpoczęcia prac wydano z końcem marca 2021. Oddanie ich do użytku planowane jest jeszcze w 2022 r.

Warto dodać, że nowo powstające małe farmy fotowoltaiczne to ultranowoczesne rozwiązania, które będą wykorzystywać tzw. panele bifacjalne, czyli takie, które generują energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego, docierającej do obu stron paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniej konstrukcji montażowej i przygotowania powierzchni pod całą instalacją, w celu uzyskania odpowiedniego współczynnika odbijania promieni słonecznych, aby spodnia strona paneli mogła je przekonwertować w energię elektryczną.

Szacunkowo panele bifacjalne pozwalają uzyskać na każdy megawat mocy zainstalowanej o ok. 10 proc. więcej energii elektrycznej niż panele standardowe. Jednocześnie charakteryzują się wysoką sprawnością konwersji energii i mniejszymi spadkami sprawności wytwarzania w czasie.

*Fotowoltaika Energi rośnie w siłę8

Przypomnijmy, że obecnie Energa OZE posiada dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5,4 MW: PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod Gdańskiem. W 2020 r. wyprodukowały one (podobnie jak w 2019 r.) łącznie ok. 5 GWh energii. Pod koniec ubiegłego roku Energa OZE wydała NTP dla inwestycji w PV Gryf, która jest budowana w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 r. Farmy Wiatrowej Przykona.

Teren, na którym powstaje instalacja – 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów – ma potencjał łącznej mocy zainstalowanej w OZE szacowany na ok. 160 MW.

Obecnie OZE stanowią 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi. Po przejęciu Energi przez PKN ORLEN realizacja celów związanych z OZE została zintensyfikowana.

Spójna strategia

Dobrą współpracę i synergię w ramach Grupy ORLEN widać m.in. podczas analizy wspólnie realizowanych projektów. Warto tu wspomnieć choćby o tym, że pod koniec sierpnia br. PKN ORLEN i Energa zawarły porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Dla koncernu to kolejny etap realizacji wspomnianej wcześniej strategii ORLEN2030, która zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł gazowych i zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Przewiduje w związku z tym osiągnięcie powyżej 2,5 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii oraz 2 GW w elektrowniach gazowych. Grupa ORLEN już teraz posiada dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe w Płocku i we Włocławku, a także EC Płock – największą elektrociepłownię przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie. W 2025 r. produkcję energii ma też według planów rozpocząć blok gazowo-parowy o mocy 745 MW w Ostrołęce, w planach są też elektrownie gazowe w Grudziądzu i Gdańsku.

Artur Ceyrowski