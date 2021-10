MF: obligacje Panda to 3,20 proc. w skali roku

Po wycenie obligacji nominowanych w juanach chińskich, tzw. obligacji Panda, uzyskana rentowność wyniosła 3,20 proc. w skali roku - poinformował resort finansów.

Ministerstwo Finansów podało, że w środę została dokonana wycena 3-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w juanach chińskich, tzw. obligacji Panda, o terminie zapadalności 15 października 2024 roku. Wartość nominalna wyniosła 3 mld juanów, a uzyskana rentowność 3,20 proc. w skali roku. Transakcja zostanie rozliczona 15 października br.

Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji.

Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,104 proc. w skali roku - podaje resort.

Jak informuje ministerstwo, emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors). Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych. Funkcję kierowników konsorcjum emisyjnego pełniły banki: Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan AG, Bank of China Limited oraz China Construction Bank Corporation.

