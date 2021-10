NASZ TEMAT. Parlamentarny zespół będzie walczył o kompleksową opiekę dla chorych na hemofilię

- Choroby rzadkie, choć każda z osobna nie dotyka wielu osób, są w szerszym kontekście bardzo poważnym problemem. Cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia to dostrzega, że w tym obszarze dzieje się ostatnio sporo dobrego – mówi nam wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich Tadeusz Chrzan. Poseł PiS zapowiada, że niebawem Zespół wróci do tematu unowocześnienia terapii i profilaktyki stosowanej w hemofilii

Przypomnijmy: podczas wrześniowego posiedzenia Zespołu padły ze strony przedstawicieli administracji deklaracje ważnych zmian, szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad dorosłymi chorymi na hemofilię. Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi zapewnili, że wycena świadczeń zostanie urealniona, wprowadzone zostanie stanowisko sekretarki medycznej i zwiększy się wsparcie w zakresie dostaw leków do domów. Posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem poseł Barbary Dziuk (PiS) poświęcone było personalizowanej profilaktyce i dostępowi do kompleksowej opieki.

Profilaktyka i leczenie chorych na hemofilię to dla nas bardzo istotny temat. Cieszę się, że wiele rzeczy udało się już tu wypracować, oczywiście wspólnie ze środowiskami pacjenckimi na czele z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię a także Ministerstwem Zdrowia. Pacjenci sami podkreślają, że idzie to do przodu. Wszystkie zgłaszane przez chorych uwagi z pewnością będą przedmiotem dalszej debaty – mówi nam poseł Tadeusz Chrzan, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, dodając, że kolejne posiedzenie dotyczące tej kwestii odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie.