Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym

Polska powierzyła część kompetencji UE, ale nie zrzekła się suwerenności; prawo unijne nie stoi nad konstytucją; jeśli Polska chce być wierna konstytucji, to musi chronić swoją autonomiczność, swoją suwerenność; to jest to, co robimy - powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki