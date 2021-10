BGK sygnatariuszem Polskiego porozumienia wodorowego

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka, sygnowała Polskie porozumienie wodorowe. Przystąpienie BGK do Porozumienia wpisuje się w nową strategię Banku, która stawia nacisk na realizację projektów wspierających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Potwierdza także zaangażowanie Banku w realizację postulatów inicjatywy 3W, ogłoszonej niedawno przez BGK

Polskie porozumienie wodorowe jest efektem współpracy administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców oraz nauki. Określa potrzeby, bariery rozwoju oraz oczekiwania społeczne związane z wdrażaniem gospodarki wodorowej w Polsce. Autorzy Porozumienia przygotowali także propozycje działań niezbędnych dla stworzenia przyjaznego dla realizacji projektów otoczenia rynkowego i instytucjonalno-prawnego.

Wodór to przyszłość energetyki. Możliwości są tu ogromne i mamy duży potencjał do wykorzystania. Polska jest piątym producentem wodoru na świecie z produkcją na poziomie jednego miliona ton rocznie. Polski wodór w przeważającej większości nie jest „zielony”, ale dysponujemy odpowiednim know-how i mamy już pewne osiągnięcia na tym polu. Teraz jest najwyższa pora to wykorzystać i zwiększyć przewagi konkurencyjne naszej gospodarki, by za kilka lat być jednym z liderów także w produkcji zielonego wodoru. Jako prezes polskiego banku rozwoju wiem, że to możliwe. Dzisiejsze porozumienie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju – ocenia Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.