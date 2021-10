Duże wsparcie Totalizatora w kulturę i sport. Tylko we wrześniu ponad 20 mln zł!

Totalizator Sportowy od 65 lat gra dla sportu i dla kultury. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego klienci, ponieważ z każdej złotówki wydanej na gry liczbowe LOTTO, 19 groszy przeznaczane jest na te dwie ważne dziedziny życia społecznego - pisze spółka na swoich mediach społecznościowych

Od 1994 roku wsparcie to wyniosło ponad 16,6 mld zł, a tylko we wrześniu br. z samej gry Lotto suma dopłat wyniosła ponad 23,5 mln zł, z czego ponad 18,6 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i ponad 4,9 mln zł na Fundusz Promocji Kultury i to m. in. te środki zasilają takie wydarzenia, jak trwający obecnie XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, którego Totalizator Sportowy jest Partnerem Głównym - dodaje Totalizator.