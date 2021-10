Zielone światło dla reorganizacji LOTOSU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Przyjęte 14 października br. uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ub.r. To kolejny kamień milowy w procesie połączenia z PKN Orlen i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego

Dzisiejsza decyzja akcjonariuszy LOTOSU i fakt, że podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia dali oni zielone światło dla dalszych prac nad połączeniem z Orlenem, to niezwykle istotny krok ku budowie koncernu multienergetycznego i wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W procesie realizacji fuzji przechodzimy do fazy finalizacji. Widać też wyraźnie, że rynek dobrze ocenia ten projekt i tak jak my widzi zasadność budowy mocnego podmiotu, który będzie w stanie realnie konkurować na międzynarodowych rynkach. Decyzja NWZA w praktyce oznacza, że projekt nabierze teraz tempa i mam nadzieję, że fuzja LOTOSU z Orlenem oraz sam koncern multienergetyczny szybko stanie się faktem – mówi wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Zgoda akcjonariuszy pozwoli zarządowi Grupy LOTOS na wdrożenie wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Ma to nastąpić 2 listopada br. Konsolidacja tych aktywów, zgodnie z opracowaniami przygotowanymi przez renomowaną firmę doradczą, może przynieść spółce oszczędności w szacunkowej wysokości co najmniej 10 mln zł rocznie. Będzie to możliwe m.in. dzięki wyeliminowaniu sztucznych przepływów wewnętrznych (poprawa kosztów operacyjnych), dublujących się procesów oraz optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Oczekiwane są również oszczędności na kosztach administracyjnych, prawnych i podatkowych. Pewnych korzyści, szacowanych na około 1 mln zł rocznie, spółka spodziewa się także w efekcie przeprowadzenia działań reorganizacyjnych w obszarze logistycznym.

Akcjonariusze podjęli się bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania. Uzyskane dziś zgody walnego zgromadzenia przełożą się z jednej strony na wymierne korzyści finansowe dla naszej organizacji, z drugiej – na zabezpieczenie miejsc pracy w przyszłości. Dzięki nim wkraczamy w kolejny etap przygotowywania Grupy LOTOS do wyzwań, które niesie za sobą transformacja energetyczna. Nie jest to zadanie łatwe, ale możliwe – dzięki wejściu w struktury tworzonego koncernu multienergetycznego. Wymaga tego zarówno interes Grupy LOTOS, jak i narodowej gospodarki. Ważnym celem połączenia z PKN Orlen jest przecież także wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS.

Akcjonariusze zgodzili się także na transfer udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa ze spółki LOTOS Terminale do Grupy LOTOS. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS wyraziło również warunkowe zgody na zbycie 30% udziałów w spółce LOTOS Asfalt oraz 100% udziałów w spółach: LOTOS Biopaliwa, LOTOS Terminale, LOTOS Paliwa (oraz spółkach, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa w wyniku jej podziału), a także w podmiocie, który nabędzie część majątku spółki LOTOS Asfalt w wyniku jej podziału (wydzieleniu z niej południowych oddziałów).

Zgoda walnego zgromadzenia to dowód na zaufanie akcjonariuszy do prowadzonych przez nas prac na rzecz budowy koncernu multienergetycznego. Wyniki głosowań potwierdzają, że jest to nie tylko wola zarządu, ale także naszych właścicieli. To nie kończy całego procesu. Wymagane będą jeszcze kolejne zgody korporacyjne, jak również finalna zgoda Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, dzisiejsze decyzje stanowią bardzo wymierną, namacalną podstawę do tego, żebyśmy z optymizmem patrzyli w przyszłość – podkreśla Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS.

