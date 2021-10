Adamczyk: Realizujemy bez przeszkód program budowy dróg

Realizujemy bez przeszkód program budowy dróg, nie mamy żadnych sygnałów, że z powodu braku rąk do pracy jakakolwiek budowa była przerwana, tak samo jak nie była przerwana z powodu koronawirusa - podkreślił w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Adamczyk był pytany o wyzwania związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wynikające m.in. z sygnalizowanego przed przedsiębiorców braku pracowników.

Minister infrastruktury zaznaczył, że CPK to nie tylko budowa portu lotniczego, ale olbrzymi projekt komunikacyjny zakładający powstanie systemu nowych szlaków kolejowych.

„Te same wątpliwości pojawiały się w 2015-2016 r. Kiedy deklarowałem, że dotrzymamy słowa i zrealizujemy do 2023 r. Krajowy Program Kolejowy za kwotę 76 mld zł, stukano się w czoło i mówiono, że mylę się, bo nie ma w Polsce takiego potencjału, tylu rąk do pracy, tylu materiałów budowlanych. Okazuje się, że szczęśliwie realizujemy ten projekt bez zgrzytów” - powiedział Adamczyk.

„Oczywiście problemy na budowach są, ale w 2023 r. będziemy mogli powiedzieć, że wydaliśmy więcej, nie 76 mld zł, a 80 mld zł, bo dzięki decyzji rządu program został poszerzony” - zaznaczył minister. Dodał, że tak samo będzie z Programem Budowy Dróg Krajowych.

Jednocześnie szef MI przyznał, że w Polsce brakuje kadry, przede wszystkim wykonawczej, ale przedsiębiorcy w sposób skuteczny uzupełniają braki.

„Realizujemy spokojnie program dróg krajowych. Nie mamy żadnych sygnałów, że z powodu braku rąk do pracy jakakolwiek budowa była przerwana, tak samo jak nie była przerwana z powodu koronawirusa: inwestycje były cały czas realizowane. Koronawirus nie zatrzymał polskich budów, tak samo brak rąk do pracy nie zatrzyma” - stwierdził Adamczyk.

Minister dodał, że tylko na jednej budowie w Małopolsce był mały przestój wynikający z dużej liczby zachorowań.

Pytany, czy kolejna fala koronawirusa nie wywoła zakłóceń na budowach, odparł: „zrobimy wszystko, by ten model wypracowany w ubiegłym roku i sprawdzony wiosną zapewnił bezproblemowe funkcjonowanie polskich budów”.

Na realizację inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł.

PAP/kp