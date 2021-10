Chiny przetestowały na orbicie pocisk hipersoniczny

FT poinformował w sobotę, powołujący się na kilka niezależnych źródeł , że Pekin wystrzelił w sierpniu pocisk zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który okrążył Ziemię na niskiej orbicie, zanim opadł nie osiągając zaplanowanego celu.

Źródła FT podały, że naddźwiękowy pocisk był niesiony przez rakietę Long March, której starty są zwykle ogłaszane, podczas gdy sierpniowy test był utrzymywany w tajemnicy.

Według artykułu postęp Chin w dziedzinie broni naddźwiękowej „zaskoczył wywiad USA”.

Poza Pekinem nad technologią naddźwiękową pracują Stany Zjednoczone, Rosja i co najmniej pięć innych krajów.

Pociski hipersoniczne- wyjaśna FT- podobnie jak tradycyjne pociski balistyczne, które mogą przenosić broń jądrową, mogą latać z prędkością ponad pięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Pociski balistyczne lecą wysoko w kosmos, wykonując łuk, aby dotrzeć do celu, podczas gdy pocisk hipersoniczny porusza się po niskiej trajektorii w atmosferze, potencjalnie szybciej uderzając w cel. Co ważne, pocisk hipersoniczny jest zwrotny (jak znacznie wolniejszy, często poddźwiękowy pocisk manewrujący), co utrudnia jego śledzenie i kontratak.