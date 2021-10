Ukraina: Ostrzejsze restrykcje przeciwepidemiczne w części kraju

Kilka ukraińskich obwodów od poniedziałku przeszło do tzw. czerwonej strefy epidemicznej, dla której przewidziane są najostrzejsze ograniczenia w ramach walki z Covid-19. Restrykcje zaostrza też Lwów

W poniedziałek do czerwonej strefy weszły obwody: odeski, zaporoski, doniecki, dniepropietrowski. Wcześniej do tej strefy przeszedł już obwód chersoński. W kraju działa tzw. kwarantanna adaptacyjna, zgodnie z którą restrykcje mają być dostosowywane do sytuacji epidemicznej w danym regionie.

W czerwonej strefie powinny działać tylko te szkoły, w których wszyscy pracownicy mają zielony certyfikat covidowy (są w pełni zaszczepieni, mają negatywny wynik testu PCR albo zaświadczenie o wyzdrowieniu z Covid-19). Centra handlowe, restauracje, siłownie, kina itd. nie mogą przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i odwiedzający mają zielony certyfikat.

Od poniedziałku restrykcje zaostrza też Lwów. W lokalnych szkołach wprowadzono dwutygodniową przerwę w nauczaniu. Filharmonie, teatry, kina itp. będą wpuszczać tylko osoby z zaświadczeniem o szczepieniu albo negatywnym wynikiem testu PCR wykonanym w ciągu minionych 72 godzin. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte do godz. 23 i mogą działać tylko jeśli wszyscy pracownicy są zaszczepieni albo mają negatywny wynik testu. Mer miasta Andrij Sadowy nie wykluczył dodatkowych ograniczeń od 1 listopada, jeśli nie ustabilizuje się sytuacja epidemiczna.

Minionej doby na Ukrainie wykryto 9524 nowe zakażenia koronawirusem (w tym najwięcej w obwodzie odeskim) i zarejestrowano 177 zgonów związanych z Covid-19. W pełni zaszczepionych jest ok. 6,5 mln z ok. 43,7 mln mieszkańców kraju.

PAP/KG