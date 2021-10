Najnowsze zjawiska w cyberprzestrzeni - Jubileuszowe SECURE

Trudno wyobrazić sobie polski krajobraz cyberbezpieczeństwa bez konferencji SECURE. Od ćwierć wieku wydarzenie to przyciąga specjalistów, ekspertów, naukowców i praktyków, którzy zajmują się szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. Już 19 października startuje 25. edycja SECURE 2021. Dwudniowa konferencja jest bezpłatna, online – serdecznie zapraszamy do udziału!

Tegoroczna konferencja SCERURE jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, samo wydarzenie obchodzi 25-lecie, co oznacza, że od ćwierć wieku daje przestrzeń do wymiany wiedzy, dyskusji i doświadczeń na temat cyberbezpieczeństwa. Warto podkreślić, że pierwsza konferencja SECURE odbywała się w czasie, gdy internet był jeszcze dobrem luksusowym i trudno dostępnym. Konferencja SAECURE stała się więc pionierskim głosem o bezpieczeństwie teleinformatycznym, który nadał ton i kształt wielu późniejszym dyskusjom na temat cyberbezpieczeństwa. Do tej pory wydarzenie to wyznacza trendy w tym obszarze.

Drugim powodem, dla którego tegoroczna konferencja będzie szczególna, jest 25-lecie CERT Polska. Zespół ten, działający w strukturach NASK, od początku współtworzył konferencję SECURE, a podczas tegorocznej edycji zaplanowano specjalne wydarzenie „25 lat CERT Polska” z udziałem Krzysztofa Silickiego, Dyrektora NASK ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, Przemysława Jaroszewskiego, Kierownika Zespołu CERT Polska oraz Mirosława Maja i Piotra Kijewskiego – poprzednich kierowników CERT Polska.

Zaś trzeci powód, dla którego tegoroczny SECERE będzie szczególny, to trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia, która w szczególny sposób przyspieszyła zarówno rozwój cyfryzacji, jak i zagrożeń cyberbezpieczeństwa. O tym, jak szczególny był miniony rok dla tego obszaru, można przeczytać w Raporcie rocznym zespołu CERT Polska „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu w 2020 roku” https://cert.pl/posts/2021/09/krajobraz-bezpieczenstwa-polskiego-internetu-w-2020-roku/ .

Wszystkie te trzy aspekty wpłynęły na agendę SECURE 2021. Wydarzenie zostało podzielone na cztery ścieżki tematyczne. „Cyber dla każdego” to poranna sesja plenarna, podczas której będzie można posłuchać czołowych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Po przerwie w południe, przewidziane są prezentacje w trzech ścieżkach równoległych: technicznej, nazywanej też hard, przeznaczonej na analizę zagadnień specjalistycznych, menadżerskiej dla osób, które zarządzają bezpieczeństwem w organizacjach oraz policy, która skupi się na aspektach strategicznych, prawnych i politycznych cyberbezpieczeństwa.

Podczas konferencji wystąpi minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który zaprezentuje projekt nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Wśród tematów konferencji są także tematy społeczne. Anna Rywczyńska z NASK, która opowie o cyfrowych wyzwaniach dla rodziców w prezentacji pt. „Oddajmy dzieciom głos - twórzmy internet dla nich - z nimi”. Sesja specjalna konferencji zostanie poświęcona Projektowi SPARTA. Pełna agenda SECURE 2021 dostępna jest na: https://secure.edu.pl/pl/agenda .

Zachęcamy do rejestracji i udziału w darmowej konferencji online SECURE 2021: https://rejestracja.secure.edu.pl/

Organizatorami konferencji jest NASK, CERT Polska i NASK SA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz UKE i NCBR. Partnerami SECURE 2021 są firmy IBM, Samsung oraz F5 Networks.

