65 studentów wyróżnionych. „Nasza nadzieja i inspiracja”

W poniedziałek, 18 października na Zamku Królewskim odbyła się gala, na której przyznano 65 stypendiów w ramach „Jubileuszowego Programu Stypendialnego 6️5 na 6️5” prowadzonego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej

To już druga edycja tego programu stypendialnego.

Było nam bardzo trudno wybrać tych 65 wspaniałych. Cieszymy się, że udało się to zrobić, bo wniosków wpłynęło ponad 300. Mam nadzieję, że podjęliśmy dobre decyzje i w przyszłości zobaczymy jakie są państwa osiągnięcia. Gratuluję stypendystom, jesteście naszą nadzieją i inspiracją. Fundacja to przede wszystkim wsparcie sportu i kultury. Ale współpraca ze światem nauki jest bardzo istotna - mówiła prezes fundacji, Anna Kukla.

Gala była wyjątkowa z wielu względów. Jedną z często podkreślanych kwestii był jubileusz Totalizatora Sportowego, który w tym roku obchodzi 65-lecie istnienia.

Jako przewodniczący fundacji, prezes fundatora, mam ogromną przyjemność i zaszczyt gościć na tej gali. Totalizator Sportowy od 65 wspiera sport i kulturę. Jesteśmy na Zamku Królewskim, pięknym obiekcie. Nie tak dawno obserwowaliśmy występ Polaków na IO, a Totalizator jest sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Nieopodal filharmonii narodowej mamy finał konkursu chopinowskiego, gdzie rywalizują ze sobą młodzi ludzie. A teraz gala jubileuszowego programu… to zaznaczenie naszej obecności w świecie nauki. Dzięki temu programowi grono młodych, ambitnych ludzi robi pierwszy krok w kierunku osobistego sukcesu, ale jestem przekonany, że jest on nasz wspólny. Gdyż za każdym razem gdy wsparcie otrzymują młodzi ludzie to rośnie także nasz kraj, nasz potencjał. Drodzy stypendyści, życzę Wam kumulacji sukcesów i powodzenia na każdej płaszczyźnie życia. Pamiętajmy, że wygrywamy razem – powiedział z kolei prezes Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik.

Podczas gali odczytano także dwa listy. Jeden premiera Mateusza Morawieckiego, drugi wicepremiera Jacka Sasina.

To spotkanie 65 uzdolnionych studentów. Wszystkim zebranym w Zamku Królewskim pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i zapewnić o mojej pamięci. Hanna Konopnacka osiągnęła w swoim życiu niemal wszystko. Jej kariera okazała się prawdziwym fenomenem. Wierzę, że wyróżnieni dziś stypendiami będą z podobnymi sukcesami działać. Szanowi zebrani, świat, gospodarka i społeczeństwa zmieniają się na naszych oczach. Aby nie przegrać w cywilizacyjnym wyścigu musimy inwestować w młodych, utalentowanych ludzi, bo to najlepsza inwestycja w przyszłość. Dziękujemy zatem organizatorowi tego programu. Z okazji 65-lecia Totalizatorowi Sportowemu składam zarządowi i pracownikom gratulacje – brzmiał fragment listu szefa rady ministrów.

Natomiast Danuta Dmowska-Andrzejuk odczytała list wicepremiera.

To wyjątkowy rok dla Totalizatora Sportowego. Jubileusz stał się doskonałą okazją na zwrócenie uwagi na młodych, utalentowanych ludzi. Program to uhonorowanie 65 studentów, którzy wyróżniają się wiedzą i zaangażowaniem. To młodzi ludzie przy do rozwoju państwa. Mam nadzieję, że dla wyróżnionych postać Haliny jest inspiracją. Państwo swoimi talentami i codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju Polski. Dziękuję fundacji i totalizatorowi, że pozwala rozwijać skrzydła.