Francja: Sieci handlowe oferują klientom zniżki na paliwo

Sieci Leclerc i Carrefour wprowadzają we Francji zniżki na paliwo, aby „podnieść siłę nabywczą” swoich klientów w obliczu rosnących cen paliw.

Od środy do końca października grupa Carrefour postanowiła udzielić rabatu w wysokości 5 euro na każdy pełny bak benzyny (od 25 litrów). Kwotę tę można otrzymać w voucherach lub na karcie lojalnościowej klienta – poinformowała firma.

Grupa Leclerc ogłosiła w poniedziałek, że benzyna będzie sprzedawana po kosztach własnych, a więc bez marży dla dystrybutora, we wszystkich sieciach firmy we Francji do 30 października.

PAP/kp