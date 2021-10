Nakazy Von der Leyen: Zlikwidować Izbę, przywrócić sędziów!

Po wsłuchaniu się w głosy m.in. eurodeputowanego z nominacji PO Janusza Lewandowskiego oraz byłych członków PZPR, eurodeputowanych z rekomendacji SLD Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belki i Leszka Millera szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała zalecenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dotyczące nadania właściwego kształtu polskiemu wymiarowi sprawiedliwości

Zalecenia brzmią następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić - powiedziała na zakończenie debaty w PE szefowa KE Ursula von der Leyen zwracając się do polskiego premiera.

Von der Leyen rozpoczęła swoją wypowiedź na zakończenie debaty od nawiązania do Nord stream 2. O tym projekcie wcześniej mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jeśli chodzi o Nord Stream 2, to pana argumenty się nie poprawiają. Jest to jedynie unikanie tej debaty. Członkostwo w UE musi iść w parze z przestrzeganiem wspólnych zasad i demokracji. Proszę nie przekierowywać dzisiejszej debaty o nadrzędności prawa europejskiego, proszę nie próbować przed nią uciec. Podkopywanie jakiegokolwiek z tych filarów zagraża europejskiej demokracji. Nie możemy do tego dopuścić. Jest to coś, co dotyczy nas wszystkich jako instytucji europejskich i państw członkowskich - powiedziała.

Dodała, ze wyrok TK przykłada siekierę do korzeni jedności UE. O to dzisiaj chodzi - zaznaczyła.

Odniosła się też do Funduszu Odbudowy. Chodzi o możliwość prowadzenia inwestycji, a te reformy muszą spełniać zasady konkretnych zaleceń dla państw członkowskich. Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić - powiedziała zwracając się do polskiego premiera.

