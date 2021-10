Inflacja przyspiesza w Europie i w Polsce

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 3,4 proc. r/r we wrześniu 2021 r. wobec 3 proc. inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W całej UE inflacja wyniosła we wrześniu br. 3,6 proc. r/r wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 5,6 proc. r/r we wrześniu 2021 r. wobec 5 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,7 proc.

Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 5,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2021 r., jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Harmonized indices of consumer prices (HICP): zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej przez kraje członkowskie. Podstawę do opracowania HICP dla Polski stanowi: - obserwacja reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych; - system wag oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat. Grupowanie towarów i usług konsumpcyjnych oparto na Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu opracowanej na potrzeby HICP (COICOP/HICP). Zharmonizowany wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen. W Polsce wskaźnik ten jest obliczany od 1997 r. Zgodnie z aktami prawnymi Unii, retrospektywne dane w zakresie HICP mogą ulec zmianie w wyniku weryfikacji związanej z modyfikacją metodologii.

ISBnews/RO

