Grupa Żabka i Lite e-Commerce ruszają w Warszawie z pilotażem zakupów na Jush!

Grupa Żabka wchodzi na rynek ekspresowych zakupów online i prezentuje nową aplikację Jush. W ramach powołanego w ostatnim czasie start-upu Lite e-Commerce 21 października br. wystartuje pilotaż usługi wygodnej dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy będzie można zamówić przez aplikację Jush, z której początkowo będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy w wybranych dzielnicach, korzystający z urządzeń z systemem iOS

Startup Lite e-Commerce działający w ramach Grupy Żabka odpowiada za wdrożenie i rozwój rozwiązań e-commerce. Aplikacja Jush zadebiutuje pilotażowo w Warszawie na systemie iOS, początkowo klienci będą mogli zamawiać zakupy w części Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Usługa będzie stale rozwijana w celu dotarcia do kolejnych dzielnic stolicy i w przyszłości rozpoczęcia działalności w innych miastach w Polsce. Docelowo cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka.

Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych lat rynek e-commerce będzie rósł dwucyfrowo. Decydują o tym klienci, którzy oczekują szybkich, ultranowoczesnych i wygodnych rozwiązań online, dopasowanych do ich codziennych potrzeb. Z myślą o tych oczekiwaniach skutecznie poszerzamy portfolio Grupy Żabka o kolejne, unikatowe biznesy jak np. Maczfit, Dietly.pl i obecnie start-up Lite e-Commerce – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

Uruchomienie aplikacji Jush w ramach start-upu Lite e-Commerce to kolejny krok w stronę budowania potencjału rynkowego Grupy Żabka. Tym samym Grupa rozszerzy swoją działalność o rynek q-commerce, którego rozwój w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach dynamicznie przyśpieszył. W ostatnich miesiącach Grupa została poszerzona o czołowe firmy z branży cateringu dietetycznego: Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce.

Żabka Future tworzy rozwiązania przyszłości

Lite e-Commerce został powołany w ostatnim czasie w ramach Żabka Future wraz z zespołem zewnętrznych menedżerów. Żabka Future odpowiada za wyszukiwanie i tworzenie oraz rozwój biznesów, które umożliwią Grupie Żabka budowanie ekosystemu rozwiązań o charakterze modern convenience. Jednym z nich jest właśnie aplikacja Jush. Dzięki Lite e-Commerce Żabka zaproponuje najszerszą ofertę produktów na polskim rynku q-commerce, a podstawę będzie stanowił asortyment znany między innymi ze sklepów sieci.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że zamówienie i dostawa produktu będą możliwe w ciągu jednego dnia. Obecnie, dzięki q-commerce klienci mogą mieć zakupy w swoim domu nawet w kwadrans. W ramach start-upu Lite e-Commerce skupiamy się na rozwoju nowej usługi Żabka Jush, aby zagwarantować jak najwyższe standardy obsługi i maksymalną wygodę użytkowania. Zależy nam na dotarciu do klienta w szybkim czasie, aby otrzymał swoje zakupy właściwie „na już” – komentuje Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszy 21 października br. Początkowo aplikacja Jush będzie dostępna dla użytkowników systemu iOS w App Store. W listopadzie br. zadebiutuje na urządzeniach z Androidem.

W Lite trzymamy się zasady, że każde z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest przygotowywane z myślą o kliencie. To właśnie jego oczekiwania i wygoda są dla nas najważniejsze. Stąd pomysł na Jush, która pomoże konsumentom w sytuacji, kiedy wyjście po zakupy jest niemożliwe. Chcemy rozwijać aplikację w oparciu o feedback konsumentów. Ruszamy w Warszawie, gdzie uruchomimy pilotaż, w którym weźmie udział duża grupa osób, a ich opinia będzie miała dla nas największe znaczenie. Wraz z Grupą Żabka chcemy zaoferować im nową jakość na rynku – dodaje Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Obecnie Lite e-Commerce prowadzi procesy rekrutacyjne. Poszukiwani są między innymi kierownik magazynu artykułów spożywczych, pracownicy infolinii oraz kurierzy. Aplikacje można składać za pośrednictwem: lite.tech/#careers