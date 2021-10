Tak podróżują przedstawiciele pokolenia Z w Polsce

Pokolenie Z (zoomersi, post-millenialsi) to osoby urodzone między 1997 a 2003 rokiem. Dorastający w dobie postępu technologicznego i powszechnego dostępu do internetu wyróżniają się podejściem do życia niemal w każdej dziedzinie

Kupowanie zastąpili co-sharingiem lub pożyczaniem, w pracy cenią równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, a system wartości zmienili z „mieć” na „być”. Jak podróżuje pokolenie post-millenialsów? Kiwi.com, firma technologiczna w branży turystycznej, regularnie przygląda się i bada preferencje podróżnicze Polaków.

Tym razem firma wzięła pod lupę pokolenie Z. Jak rezerwują bilety, jak podróżują, ile czasu spędzają na miejscu, gdzie najchętniej udają się w podróż czy kiedy najczęściej to robią ?

Pokolenie Z jest szalenie ciekawe i inspirujące pod każdym względem. Na tle poprzednich generacji wyróżnia je w zasadzie wszystko. To osoby bardzo niezależne, mobilnie z łatwością przemieszczają się i czują obywatelami świata. Zwykle podróżują w pojedynkę, a jeśli wybierają kompana to w podobnym wieku. Z naszych danych wynika, że w podróży przebywają najczęściej od 1 do 3 dni. Doskonałą opcją wyszukiwania dla przedstawicieli pokolenia Z będzie opcja Deals (oferty). Umożliwia ona wyszukiwanie najtańszych, objętych promocją lotów – to świetna alternatywa dla wszystkich osób z ograniczonym budżetem, chcących udać się w dowolnym terminie i w dowolnym kierunku, jednocześnie niewiele płacąc za bilet. - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta w Kiwi.com.

Jak podróżują post-millenialsi?

Kiedy i na jak długo

W tym roku ponad 70% post-millenialsów w podróży spędziło od 1 do 3 dni. Najpopularniejszymi miesiącami, które wybierali były sierpień, wrzesień oraz lipiec. Z kolei w 2019 roku najchętniej wybierali grudzień, wrzesień oraz październik.

Jak rezerwują i ile płacą za bilet

Post-millenialsi bardzo rzadko rozstają się ze swoim smartphonem - w bieżącym roku niemal 43% użyło aplikacji Kiwi.com do zorganizowania podróży.

Ponad 27% z nich rezerwacji dokonuje na 15-30 dni przez planowaną podróżą, a 15% robi to bardzo spontanicznie na 1-3 dni przez wylotem.

W tym roku za bilet zoomersi płacili średnio 87zł, z kolei przed wybuchem pandemii w 2019 roku kwota ta wynosiła 102 zł.

Jak podróżują zoomersi?

Generacja Z w podróż chętnie udaje się w pojedynkę. W tym roku około 65% zdecydowała się na samotną podróż. Jeśli podróżują w towarzystwie to w roli kompana wybierają osoby w podobnym wieku.

Post-millenialsi raczej nie inwestują w ubezpieczenie. W tym roku zaledwie 5,6% dokonało jego zakupu.

Wśród dodatkowych opcji oferowanych przez linie lotnicze najczęściej decydują się na:

bagaż główny

bagaż podręczny

wybór miejsca w samolocie.

TOP 10 najpopularniejszych destynacji

Są też dane, które kierunki cieszyły się największą popularnością wśród pokolenia Z w 2019 oraz w 2021 roku.

Kiwi/KG