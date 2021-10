Brytyjska policja uderza w gangi. 1,5 tys. zatrzymanych!

Brytyjska policja aresztowała 1468 osób i skonfiskowała 289 sztuk broni podczas tygodniowej operacji przeciw gangom narkotykowym działającym na prowincji - podano w czwartek. Według policji liczba takich gangów spadła w ciągu dwóch lat z ok. 2000 do ok. 600.

Jak poinformowano, w okresie od 11 do 17 października w Anglii i Walii aresztowano 1468 osób, przechwycono m.in. 49 sztuk broni palnej i 120 noży, zidentyfikowano 139 linii telefonicznych używanych do handlu narkotykami, przejęto narkotyki o wartości 2 mln funtów oraz 1,25 mln funtów w gotówce, a także uratowano 2664 osoby, w tym 2209 nieletnich, wykorzystywanych przez gangi jako kurierzy lub do przechowywania narkotyków.

Rozszerzenie działalności przez gangi narkotykowe z miast na prowincję jest stosunkowo nowym zjawiskiem w Wielkiej Brytanii. Takie gangi często wykorzystują osoby, które z powodu sytuacji życiowej łatwo zmusić do pracy lub współdziałania z nimi, do rozprowadzania lub przechowywania narkotyków. Zdarzają się nawet przypadki, że do pracy jako kurierzy są przymuszane 15-16-letnie dzieci.

Policja podkreśliła, że dzięki coraz częstszym wzmożonym operacjom przeciw takim gangom, ich liczba spadła z ok. 2000 przed dwoma laty do ok. 600 obecnie. Jak wskazują media, przyczyniła się do tego zmiana sposobu walki dokonana dwa lata temu przez policję. Poprzez analizę zapisów połączeń telefonicznych funkcjonariusze identyfikują te linie, które są wykorzystywane do rozprowadzania narkotyków, co pozwala na aresztowanie używających ich osób.

PAP/kp