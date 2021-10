Niewidoma widzi dzięki implantowi umieszczonemu w mózgu

Wcześniej implanty wszczepiane do mózgu były pomocne w leczeniu depresji. Obecnie implant opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Miguel Hernández sprawił, że niewidoma odzyskała wzrok – czytamy na portalu chip.pl

Implant stanowi symulację kory mózgowej i powoduje, że w mózgu wytwarzane są obrazy bez pośrednictwa oczu – informuje the Journal of Clinical Investigation. Implant ma długość zaledwie 4 mm i szerokość 1,5 mm.

Układ mikroelektroniczny naukowcy wszczepili do mózgu 57-letniej kobiety. Jest złożony ze 100 mikroigieł, którymi implant został przymocowany do kory wzrokowej. Jego zadaniem było nie tylko rejestrowanie aktywności neuronalnej, ale również stymulacja - czytamy na portalu chip.pl. W trakcie eksperymentalnej terapii pacjentka musiała także nosić okulary z zamontowaną kamerą. „Wykorzystane oprogramowanie kodowało dane zbierane przez tę kamerę i przesyłało je do elektrod umieszczonych w mózgu” – czytamy na portalu. Zachodząca stymulacja powodowała generowanie w mózgu prostych obrazów.

Badanie z wszczepionym implantem pozwoliło potwierdzić, że zastosowana technologia jest bezpieczna i umożliwia skuteczne przekazywanie informacji do kory wzrokowej osoby niewidomej ze świata zewnętrznego, umożliwia więc przywrócenie w jakiejś formie wzroku.

chip.pl/mt

