Europarlament zażądał zbadania afery Pandora Papers

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium UE przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers.

Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie 578 głosami za, przy 28 przeciw i 79 wstrzymujących się. Wskazali w niej, jakie środki Unia powinna niezwłocznie podjąć, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają obecnie masowe uchylanie się od opodatkowania, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe.

Europosłowie domagają się, by Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wykonują właściwie obowiązujących przepisów. Ostro skrytykowali oni zwłaszcza obecnych i byłych premierów oraz ministrów państw członkowskich, których działania ujawniono w ramach Pandora Papers.

Rezolucja jest konsekwencją debaty plenarnej, która odbyła się w październiku, dwa dni po ujawnieniu pierwszych tajnych dokumentów w aferze. Podczas tej debaty posłowie wyrazili oburzenie z powodu zaistniałej sytuacji.

W przyjętej rezolucji PE wezwał władze krajowe państw członkowskich, by wszczęły dochodzenia w sprawie nielegalnych działań ujawnionych w aferze Pandora Papers, które dotyczą ich jurysdykcji. Parlament chce, aby skontrolowano wszystkie osoby wymienione w ujawnionych dokumentach.

Europosłowie domagają się także, by Komisja przeanalizowała ujawnione dokumenty – ma stwierdzić, czy potrzebne będą dodatkowe przepisy, oraz sprawdzić, czy dokumenty dają podstawę, by podjąć kroki prawne przeciw niektórym państwom członkowskim. Europosłowie chcą ponadto, by ujawnione informacje ocenił prokurator europejski. Miałby stwierdzić, czy potrzebne będą dochodzenia w konkretnych przypadkach.