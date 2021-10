Polska oczekuje od KE zbadania działań Gazpromu

Premier Mateusz Morawiecki na szczycie w Brukseli w czwartek poinformował, że Polska oczekuje od Komisji Europejskiej wykorzystania wszelkich dostępnych instrumentów, by zbadać działania Gazpromu pod kątem zasad antymonopolowych – przekazały PAP źródła unijne.

Z informacji PAP wynika, że Morawiecki poinformował, że za wzrost cen energii odpowiadają manipulacje rynkowe rosyjskiego koncernu.

PAP dowiedziała się ponadto, że Polska wyszła z postulatem obowiązkowego posiadania magazynów gazu przez każde państwo członkowskie, by zwiększyć odporność na takie manipulacje.

Morawiecki miał też wskazywać, że potrzebny jest raport dotyczący działań na rzecz obniżenia cen za energię w kontekście unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwrócił też uwagę na potrzebę wsparcia gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Według informacji PAP dyskusja na temat cen energii nie zakończyła się porozumieniem co do konkluzji i przywódcy unijni powrócą do tego tematu.

PAP/RO