Eksperci Klubu Wałdajskiego, jednego z najważniejszych środowisk analitycznych w Federacji Rosyjskiej, zajmującego się kwestiami polityki międzynarodowej przygotowali w związku z corocznym spotkaniem organizowanym przez „Wałdaj” raport poświęcony sytuacji i przyszłości świata po pandemii Covid-19 - pisze Marek Budzisz na wPolityce.pl

Warto się z nim zapoznać nie tylko dlatego, że autorzy opracowania (Fiodor Łukianow, Timofiej Bardaczow, Jarosław Lisowolik, Oleg Barabanow, Andriej Suszencow czy Iwan Timofiejew) to już uznani i wpływowi liderzy opinii w Rosji, eksperci współkształtujący myślenie o roli i miejscu Moskwy w przyszłym układzie sił na świecie. Materiał ten wart jest uwagi również i z tego względu, że są to ludzie młodszej, niźli dziś rządzący, generacji, przeto ich wpływ może okazać się trwalszy a poglądy pozwalają do pewnego stopnia zrozumieć jak może wyglądać „Rosja przyszłości” już po odejściu Putina i ludzi jego pokolenia - dodaje.

Czytaj więcej: Nadchodzą złe czasy dla małych i słabych państw. „Świat stanie się zdecydowanie mniej bezpiecznym miejscem”

wPolityce/KG