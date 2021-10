2021: rekordowy rok pod względem liczby naruszeń danych

Najnowszy raport organizacji Identity Theft Resource Center (ITRC) wskazuje na znaczny wzrost zarejestrowanych naruszeń danych, które miały miejsce w bieżącym roku. Do końca września odnotowano więcej tego typu incydentów aniżeli w całym 2020 roku

Według danych ITRC w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku zgłoszono 1291 naruszeń danych, co stanowi 17 proc. wzrost w porównaniu z całym 2020 rokiem. Większość incydentów jest powiązana z cyberatakami, w tym phishingiem (370 przypadków) oraz oprogramowaniem ransomware (244 przypadki).

Incydenty związane z naruszeniem danych dotknęły setki milionów osób, w tym:

ITRC podkreśla, że​​wzrost liczby poszkodowanych wynika przede wszystkim z niewłaściwie lub w ogóle niezabezpieczonych baz danych w chmurze. Autorzy raportu podkreślają, że znaleźli 26 przypadków, kiedy bazy danych w chmurze nie były zabezpieczone. W rezultacie czego hakerzy weszli w posiadanie poufnych danych należących do 99 milionów osób.

Kwestia ochrony danych jest drażliwym tematem, bowiem usługodawcy często nie biorą na siebie całkowitej odpowiedzialności za wyciek informacji. Chyba najlepszym przykładem są usługi Software as a Service. Usługobiorca powinien w tym przypadku korzystać z własnych narzędzi do backupu, choć często nie zdaje nawet sobie z tego sprawy. Warto też podjąć kroki w celu ochrony swojej prywatności oraz ochrony tożsamości cyfrowej i używać narzędzi przeznaczonych do tego celu. - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.