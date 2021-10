Waszyngton wzywa Koreę Płn. do rezygnacji z testów rakietowych

Stany Zjednoczone wezwały w niedzielę Koreę Północną do zakończenia „bezproduktywnych” testów rakietowych. Waszyngton wyraził przy tym nadzieję, że Pjongjang pozytywnie zareaguje na wezwanie do dialogu

Korea Północna we wtorek przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej, a reżimowa agencja KCNA pisała, że był to udany sprawdzian „nowego typu pocisku”, wystrzeliwanego z okrętu podwodnego.

Była to piąta próba rakietowa Korei Płn. od początku września. Pjongjang w tym czasie testował m.in. pocisk dalekiego zasięgu, rakietę wystrzeloną z platformy kolejowej oraz pocisk, przedstawiany jako hipersoniczny.

Przebywający w Seulu specjalny przedstawiciel USA ds. Korei Północnej Sung Kim nazwał wtorkowy test Pjongjangu „prowokacją” i wezwał do zakończenia „niepokojących i bezproduktywnych” prób rakietowych. „Mamy nadzieję, że Koreańska Republika Ludowa pozytywnie zareaguje na nasze działania informacyjne” – powiedział Kim.

Wzywamy Koreę Północną do zaprzestania tych prowokacji i innych destabilizujących działań, a zamiast tego do zaangażowania się w dialog - zaapelował amerykański dyplomata - Jesteśmy gotowi na spotkanie bez warunków wstępnych i jasno daliśmy już do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych wrogich zamiarów wobec KRLD.