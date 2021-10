Blisko 2, 5 mln osób w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił dane z II kwartału br., dotyczące między innymi partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z raportu wynika, że systematycznie rośnie liczba uczestników programu. Znacząco zwiększyła się również wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty.

Na koniec II kwartału 2021 r. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosiła już 2 310 028 osób i była o prawie 530 tysięcy wyższa, niż w kwartale wcześniejszym. Z pewnością duży wpływ miała na to czwarta, ostatnia fala wdrożenia programu. Ponad 19 tysięcy pracowników skorzystało z możliwości wpłaty dodatkowej, a dwa razy tyle otrzymało większą niż podstawowa wpłatę pracodawcy.

Prognozy, dotyczące dostrzeżenia PPK jako atrakcyjnego benefitu pracowniczego, są optymistyczne. Po pandemii, która przeorganizowała rynek świadczeń pozapłacowych, coraz częściej mówi się o zapotrzebowaniu na produkty, dające pracownikom tzw. financial well-being, czyli osiągnięcie stanu bezpieczeństwa finansowego. Pracownicze Plany Kapitałowe wpisują się w trend budowania przez pracownika poduszki finansowej, zarówno na przyszłość, jak i na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak wynika z raportu KNF, wciąż zwiększa się wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty. Pod koniec II kwartału 2021 wyniosły one 5,3 mld złotych. 56 proc. wpłat to środki finansowane przez uczestników PPK, 42 proc. - wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający, a 2 proc. to wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK oraz pracodawców. Porównując z I kwartałem br. wartość aktywów wzrosła o prawie 35 proc.

W drugim kwartale bieżącego roku 553 uczestników skorzystało z oszczędności w PPK po 60. roku życia, dokonało wypłaty z racji poważnego zachorowania lub potrzeby sfinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Kolejne 1482 operacje to wypłaty transferowe, związane ze zmianą pracy, natomiast konwersje i zamiany, dotyczące przenoszenia środków między funduszami inwestycyjnymi, wygenerowały 2027 operacji. Zwroty, czyli wypłaty z PPK w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia bez podawania przyczyny, przyniosły w sumie 28 090 operacji. Osoby oszczędzające w PPK przede wszystkim myślą o oszczędzaniu długoterminowym i zabezpieczeniu dodatkowych funduszy na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Wszystkie fundusze osiągnęły dodatkowe zyski dla uczestników PPK. Im dalsza perspektywa osiągnięcia 60. roku życia, a co za tym idzie, bardziej agresywne inwestowanie środków, tym wyższe stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w okresie 12-miesięcznym wyniosła ponad 46 proc. dla FZD 2060. Co ważne, PPK to nie tylko opłacalny, ale także najtańszy instrument rynkowy, pozwalający na długoterminowe oszczędzanie. Jak wynika z opublikowanego 15 października na stronie mojeppk.pl XXIV zestawienia średnich opłat za zarządzanie PPK, koszt obsługi programu to dla uczestnika średnio 0,35 proc. rocznie, a więc zdecydowanie poniżej dopuszczalnej wartości, zapisanej w ustawie.

PFR Portal PPK, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz prowadzenie oficjalnego portalu programu mojeppk.pl, oferuje szereg bezpłatnych działań edukacyjnych i szkoleniowych, zarówno dla pracodawców oraz pracowników kadr i płac, jak też dla uczestników PPK lub osób, które stoją przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu.

Najnowszy cykl szkoleń „Poznaj PPK” to cykliczne, cotygodniowe spotkania z ekspertami, podczas których w przystępny i przejrzysty sposób przedstawiane są najważniejsze zasady i zagadnienia, związane z uczestniczeniem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Rosnąca liczba beneficjentów szkoleń pozwala z optymizmem oczekiwać wyników PPK za III kwartał br.

PR/RO

