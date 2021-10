Polski Ład: Samorządy otrzymają blisko 24 mld zł

2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski otrzyma blisko 24 miliardy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Dzięki ogłoszonej dzisiaj decyzji samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Te inwestycje poprawią warunki życia Polaków. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w ogłoszeniu listy beneficjentów pierwszej edycji programu, podkreślił, że po raz pierwszy po 1989 roku jednostki samorządu terytorialnego skorzystają z rządowego wsparcia inwestycyjnego w takiej skali. Wsparcie otrzymają m.in. wszystkie miasta wojewódzkie.

-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Pilotażowa edycja pobudzi inwestycje w 2785 samorządach w Polsce. Łącznie pomożemy im zrealizować ponad 4 tysiące projektów na kwotę prawie 24 mld zł. Samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, na których skorzystają Polacy i gospodarka – podsumowuje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, polskiego banku rozwoju.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

Więcej danych dotyczących naboru wniosków i wyników pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

