Morskie farmy wiatrowe PGE szansą na rozwój Ustki

Przedstawiciele PGE, PGE Baltica oraz miasta Ustka podpisali list intencyjny w sprawie możliwości utworzenia w Porcie Morskim w Ustce bazy serwisowej dla planowanych morskich farm wiatrowych.

Przygotowywane inwestycje PGE na Morzu Bałtyckim już teraz dają impuls do rozwoju całego polskiego wybrzeża. Oprócz dużych portów, jak te w Gdańsku, czy też Gdyni, mamy również ośrodki zlokalizowane w małych, nadmorskich miejscowościach, które – dzięki ulokowanemu przez PGE kapitałowi inwestycyjnemu i nowym projektom w zakresie zielonej energii - mają szansę na dynamiczny rozwój. Idealnym przykładem jest tutaj Ustka, która staje przed nowymi możliwościami, jakie stwarza realizacja projektu morskich farm wiatrowych.

-Budowa morskiej energetyki wiatrowej to kluczowy element polskiej transformacji nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej. Dzięki takiej właśnie inwestycji w Ustce mogą powstać nowe miejsca pracy, a samo miasto i region zyskają nowe możliwości dynamicznego rozwoju oraz przyciągania kolejnych projektów. Zaplecze serwisowe w Ustce, ze względu na bliską odległość od planowanych morskich farm stanowić może istotny czynnik optymalizacji kosztów obsługi i gwarancję sprawnego zarządzania farmami, a na tym będzie nam zależeć na etapie eksploatacji naszych instalacji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zwraca także uwagę na ogromne profity, jakie miasto może tutaj odnieść nie tylko na polu współpracy biznesowej, ale też w kontekście rozwoju miejscowej społeczności.

Energetycznej spółce zależy także, aby na tym ogromnym placu budowy, jakim wkrótce będzie Morze Bałtyckie, skorzystało jak najwięcej polskich przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że port morski w Ustce jest jedną z możliwych lokalizacji bazy obsługowo-serwisowej dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Na korzyść tej lokalizacji przemawia położenie portu w stosunku do planowanych farm wiatrowych, jego wielkość, dobre warunki nawigacyjne, dostępność terenów inwestycyjnych, a także pozytywne nastawienie władz miasta oraz zarządu portu w stosunku do planowanego przedsięwzięcia.

-Jako gospodarz miasta cieszę się z nowych możliwości gospodarczych dla Ustki, chcemy je efektywnie wykorzystać. Cieszy mnie także deklarowane przez PGE wsparcie naszych działań w celu przebudowy usteckiego portu wraz z budową dojazdu do niego z ominięciem centrum miasta. Liczę także na zaangażowanie PGE w realizację projektów społecznych, tak potrzebnych naszym mieszkańcom – podsumowuje burmistrz Jacek Maniszewski.

PGE wraz z Ørsted realizuje budowę największej farmy wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Chodzi o projekt Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. W ramach wspólnego projektu PGE odpowiada m.in. za wybudowanie i działalność operacyjną portu serwisowego. Port w Ustce jest oddalony jest o ok. 60 km od planowanej Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

-Pierwszy prąd od PGE wyprodukowany na Bałtyku popłynie do naszych klientów już w 2026 roku. Po 2030 r. wybudujemy kolejny 1 GW w tej technologii (Baltica1). W strategii Grupy nakreśliliśmy ambitny cel strategiczny w obszarze morskiej energetyki wiatrowej – w 2040 roku moc morskich farm PGE powinna przekroczyć 6,5 GW. Naszym celem do 2030 roku jest także dodatkowy 1 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych oraz 3 GW w ramach rozwoju programu fotowoltaiki. Równolegle inwestować będziemy w elastyczne moce gazowe oraz komplementarny do OZE program budowy magazynów energii, które będą zapewniały elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i pozwolą na większe wykorzystanie mocy ze źródeł odnawialnych – dodaje szef energetycznego koncernu.