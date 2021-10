1,9 mld zł z Polskiego Ładu dostanie łódzkie na inwestycje

W ramach programu Polski Ład do samorządów w woj. łódzkim przekazana zostanie dotacja o łącznej wysokości 1 mld 858 mln zł - poinformował w poniedziałek wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Jak dodał, nigdy w historii tak wielkie środki rządowe nie trafiły do Łódzkiego

Dzisiejsza liczba dnia to dotacja rządowa na różnego rodzaju inwestycje we wszystkich samorządach naszego województwa w wysokości 1 mld 858 mln zł. Nigdy w historii tak wielkie środki nie trafiły do samorządów naszego województwa. Samorząd woj. łódzkiego, miasta, powiaty i gminy otrzymają dofinansowania na różnego rodzaju zadania. Są to środki w przeważającej mierze na inwestycje drogowe, ale również na żłobki, przedszkole, obiekty sportowe, rozwój oświaty, wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków - podkreślił Bocheński na konferencji prasowej z udziałem posłów i samorządowców, zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Jak dodał, obecny nabór w programie Polski Ład jest wyjątkowy, ponieważ wszystkie gminy i powiaty są w nim beneficjentami, m.in. Miasto Łódź otrzymuje 71 mln zł na inwestycje drogowe, na które wcześniej brakowało pieniędzy.

Miasta na prawach powiatu, jak Skierniewice czy Piotrków Trybunalski, otrzymują powyżej 30 mln zł na ważne inwestycje i rozwiązania służce mieszkańcom. Ale nie zapominamy o gminach i powiatach - tam gdzie przez ostatnie 30 lat środki rządowe czy europejskie płynęły w mniejszym zakresie, które często uważane były za te, które przegrały w procesie transformacji ustrojowej. To ma się zmienić i decyzją premiera Mateusza Morawieckiego do nich również popłyną pieniądze - powiedział wojewoda.

Najwyższa dotacja w regionie łódzkim ma popłynąć do zarządu województwa - będzie to ponad 90 mln zł.

W imieniu samorządowców całego województwa chciałbym podziękować za objęcie olbrzymią pomocą naszych samorządów środkami, które trafią bezpośrednio do ludzi. My jako województwo chcemy rozbudować nasz system komunikacyjny, jeszcze bardziej rozszerzyć zintegrowaną sieć kolejową i autobusową, kupić 20 autobusów hybrydowych i wyremontować 150 km dróg. Mieszkańcy regionu na pewno te inwestycje odczują - zaznaczył marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Z kolei poseł Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że druga co do wielkości dotacja - ponad 71 mln zł - przekazana zostanie Łodzi, przy czym ponad 61 mln zł z tej kwoty ma być przeznaczone na modernizację ul. Szczecińskiej, aby umożliwić dojazd do węzła Łódź Teofilów budowanej drogi S14.

W przypadku Tomaszowa Mazowieckiego będziemy realizować inwestycje, których nie moglibyśmy przeprowadzić. Głównie dotyczą budowy dróg, ale też pomocy ludziom chorym. Ten program rządowy ratuje również życie wielu lokalnych firm, które nie tylko zaczynają funkcjonować na dawnym poziomie, ale rozwijają się, dzięki czemu poziom bezrobocia w naszym powiecie nie wzrasta - mówił starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski.

Dla podłódzkiego Tuszyna uzyskanie dotacji oznaczać będzie urzeczywistnienie istniejącego od 19 lat projektu skanalizowania miejscowości. „Kwota 10 mln zł na inwestycję to w przypadku takiej gminy jak moja ponad trzyletnie podatki z wszystkich domów” - wyjaśnił burmistrz Tuszyna Witold Małecki.

Wójt wiejskiej gminy Zduny Krzysztof Skowroński zauważył, że małe gminy mają obecnie duży problem z migracją młodych, wykształconych ludzi i tylko poprawa warunków życia może go rozwiązać.

Budżet gminy Zduny wynosi ok. 25 mln zł; uzyskaliśmy dotację w wysokości 11,5 mln zł na drogi. Tych inwestycji potrzebujemy mnóstwo - zaległości powstałych przez dziesięciolecia, nie da się zmienić w kilka lat - wyjaśnił.

Bocheński poinformował, że samorządowcy podpiszą teraz umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które będą gwarantowały im obiecane środki finansowe.

Sama decyzja banku i wystawienie promesy dla samorządu jest wystarczającą gwarancją dla rozpoczęcia wszystkich czynności przetargowych, nawet jeżeli tych pieniędzy konkretnie n akoncie nie będzie, bo chcemy jak najbardziej usprawnić ich wydanie. Zatem nie data przelewu jest istotna, ale data podpisania umowy z BGK - zaznaczył.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków na finansowanie inwestycji z Polskiego Ładu. Każda jednostka samorządowa mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł. Dofinansowania są bezzwrotne.

Niebawem ma być ogłoszona kolejna edycja programu inwestycji strategicznych, w ramach której samorządy będą mogły aplikować o dalsze środki.

PAP/mt

