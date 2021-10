Bez Powstańców nie byłoby wolnej Polski. BohaterONy przyznane

Polska jest wygrana dzięki waszemu zaangażowaniu i waszej pracy - powiedział wicepremier, szef MKDNiS Piotr Gliński zwracając się do laureatów Nagrody BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich. Wierzę, że otrzymane nagrody będą powodem do dumy, ale i motorem napędowym do dalszych działań - dodał

W poniedziałkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbywa się Gala Nagrody BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczą m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorów projektu.

Cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy wspólnie spotkać się znowu na gali, aby uczcić pamięć bohaterów i być tu razem z bohaterami, bo faktycznie jest rzeczą imponującą, że tak wielu powstańców jest dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy, że państwo jesteście dzisiaj z nami - mówił wicepremier Gliński.

Ocenił, że „Powstanie Warszawskie, jak wiemy, to jedno z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski”. „To wydarzenie dramatyczne i tragiczne, ale jego cechą zasadniczą, jak się wydaje, jest fakt, że to było i stało się wydarzeniem formacyjnym. Jednocześnie wynikało ono z samej istoty polskości. Można debatować na temat tragizmu powstania, ale nieuchronność, zarówno decyzji o wybuchu powstania, jak i jego klęski, jest dla nas w gruncie rzeczy oczywista. Ono nie mogło nie wybuchnąć. A ten fakt wynikał właśnie z istoty polskości. I z tego samego faktu wynika znaczenie formacyjne powstania. Ono wychowało kolejne pokolenia Polaków, mimo zdrady przez Zachód, mimo hekatomby narodu i jego elit, mimo emigracji i kolejnych fal Targowicy. Bez bohaterskiej postawy powstańców warszawskich nie byłoby dzisiaj wolnej Polski – to dzięki nim tu jesteśmy, możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce, tworzyć wspólnotę dbającą o pamięć historyczną naszego kraju” - podkreślił szef MKDNiS.

Wskazał, że „naszym obowiązkiem jest dbać o to, by nikt nigdy nie zapomniał o tej heroicznej postawie i moralnej sile bohaterów powstańczej Warszawy”. „Bo w tym tkwiła istota polskości, bez której nie możemy przetrwać jako wspólnota polityczna, jak i wspólnota kulturowa. Jest mi niezmiernie miło, że o pamięć tę dba nie tylko – w sposób instytucjonalny – państwo polskie. Akcja +BohaterON – włącz historię!+ to wspaniały przykład oddolnych działań obywatelskich, które połączyły pokolenia i dowód na to, że spuścizna powstańców warszawskich to dziedzictwo inspirujące do poszukiwań prawdy i odkrywania patriotyzmu. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, wyjątkowo mocno potrzebujących, może zwłaszcza w obecnych czasach, drogowskazów i autorytetów” - powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Zdaniem Glińskiego „dzięki akcjom takim jak +BohaterON – włącz historię!+ pamięć o bohaterach pozostaje żywa i przekłada się na postawy prospołeczne i patriotyczne”. Przyznał, że z radością obserwujemy „jak pięknie inicjatywa ta z roku na rok się rozwija, jak się rozrasta, jak obejmuje swoim zasięgiem kolejne środowiska i pokolenia”. „A przecież wszystko zaczęło się od spontanicznego pomysłu wysyłania do Powstańców Warszawskich kartek i listów” - przypomniał.

Pogratulował laureatom tegorocznych nagród BohaterONy imienia Powstańców Warszawskich. „Różnorodność inicjatyw i ich rozmach sprawiły, że Kapituła Nagrody nie miała łatwego zadania. Na koniec jednak wszyscy zaangażowani w inicjatywy realizowane w ramach akcji +BohaterON+ są przecież wygrani. Polska jest wygrana dzięki waszemu zaangażowaniu i waszej pracy” - mówił Gliński zwracając się do laureatów.

Wierzę, że otrzymane nagrody będą dla was powodem do dumy, ale i motorem napędowym do dalszych działań - dodał.

