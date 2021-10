Daniel Obajtek: Ceny paliwa powinny zacząć się normować

Sytuacja powinna się stabilizować, bo skoro gospodarka na świecie studzi się, to i zapotrzebowanie na ropę będzie mniejsze, co sprawi, że ceny paliwa zaczną się normować - ocenił w wywiadzie dla wtorkowego „Dziennika Gazety Prawnej” prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek pytany był przez „DGP” m.in. o to, czego należy spodziewać się w kwestii cen paliwa.

„Jest wiele czynników wpływających na cenę paliw, bo to nie tylko kurs dolara i ceny baryłki. Niewiadomą są też dalsze decyzje OPEC dotyczące wydobycia. W normalnych warunkach letni okres największego zużycia paliw powinniśmy mieć już za sobą, ale widzimy, że obecnie się przedłuża – to efekt odbicia rynków po pandemii” - powiedział. Ocenił, że fakt, że ceny frachtów po rekordowych skokach minimalnie spadają, zdaje się dobrą wróżbą.

Akurat w Polsce zrobiono wszystko, aby ceny były jednymi z najniższych w Europie. Gdyby nie działania polskiego rządu walczącego z mafiami paliwowymi i optymalizacje podejmowane przez Orlen, to ceny już dawno przekroczyłyby 7 zł za litr” - przekonywał Obajtek.

Prezes Orlenu odniósł się też do pytania o to, czy Polska zmniejszy akcyzę po to, aby paliwo potaniało. „Często wskazuje się na to rozwiązanie, jakby miało być cudownym lekarstwem. Trzeba jednak wiedzieć, że w Polsce już teraz jest najniższa akcyza, jaka może być” - powiedział. W jego ocenie bardziej jej obniżyć się nie da. „Gdyby to zrobiono, podniosłoby się larum, że Polska nie przestrzega unijnego prawa” - wskazał.

Zapewnił, że wykorzystywane są inne instrumenty do obniżki cen paliwa. „My robimy, co możemy, czyli podejmujemy takie działania biznesowe, które przekładają się na oszczędności kosztowe. Na przykład akwizycje, które przeprowadzamy” - powiedział Obajtek.

PAP)/gr