Australia deklaruje neutralność węglową do 2050 roku

Premier Australii Scott Morrison w imieniu swojego kraju zadeklarował osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku - poinformowała we wtorek agencja Reutera. Ponadto, premier zapowiedział, że Australia do roku 2030 ograniczy emisje o 35 proc. poniżej stanu z 2005 roku

W zapowiedziach tych podkreślono, że osiągnięcie neutralności klimatycznej w połowie wieku nie zakłada zatrzymania eksploatacji ogromnych australijskich złóż paliw kopalnych - zauważa brytyjska stacja BBC.

Nie będą nas pouczać inni, którzy nie rozumieją Australii. Australijska droga (do osiągnięcia neutralności węglowej - PAP) jest o tym jak to zrobić, a nie czy to zrobić. Chodzi o to, by tego dokonać - mówił Morrison we wtorek.

Uda nam się redukcja emisji do 35 proc, a może nawet przebijemy ten cel - oświadczył szef australijskiego rządu, odnosząc się do ograniczenia emisji CO2 do roku 2030. Australia już teraz zredukowała emisje o ponad 20 proc. w stosunku do 2005 roku - przypomina agencja AP.