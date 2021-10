Francja zamówiła eksperymentalny lek przeciw COVID-19

Francja zamówiła 50 tys. dawek tabletek antywirusowych firmy Merck - powiedział we wtorek minister zdrowia Olivier Veran podczas przesłuchania we francuskim Senacie.

„Francja na bardzo wczesnym etapie zaangażowała się w zakup tabletek przeciwko Covid-19” - powiedział Veran cytowany przez Agencję Reutera.

Molnupiravir, eksperymentalny lek firmy Merck, można podawać pacjentom w domu, w przeciwieństwie do przeciwwirusowych terapii remdesiwirem i przeciwciałami monoklonalnymi firmy Gilead Sciences Inc., które są podawane we wlewie dożylnym, zwykle w szpitalu lub klinice. Leczenie pacjentów w domu pozwala uniknąć ryzyka przeniesienia wirusa na personel medyczny i innych pacjentów.