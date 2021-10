Premier Saksonii: potrzebujemy ogrodzeń na granicy UE z Białorusią

Potrzebujemy ogrodzeń i prawdopodobnie potrzebujemy murów - powiedział premier Saksonii Michael Kretschmer we wtorek w Brukseli

Nawet jeśli to gorzkie i nie daje pięknych zdjęć. Nikt nie jest zainteresowany stawianiem murów, ale teraz liczy się to, że Unia Europejska udowodni swoją zdolność do obrony - przytacza w środę wypowiedź ministra „Sueddeutsche Zeitung”.