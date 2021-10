Kryptowaluta może podwyższyć kapitał zakładowy

Kryptowaluty spełniają wynikające z prawa kryteria, ustalone dla wkładów służących podniesieniu kapitału zakładowego – i to zarówno w przypadku wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych – wynika z analizy kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Kapitałem zakładowym spółki jest wkład (majątek) wnoszony przez wspólników do przyszłej spółki. Poprzez wniesienie wkładu do spółki, wspólnicy nabywają określoną ilość udziałów o równej lub nierównej wartości nominalnej. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje wkładów: pieniężny i niepieniężny – przypomniano w opublikowanej w środę analizie kancelarii Chałas i Wspólnicy. I dodano, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki kryptowalutami jest możliwe w odniesieniu do obu rodzajów wkładów.

W analizie wskazano, że od 7 września 2021 r. w Salwadorze oficjalną walutą, drugą oprócz dolara amerykańskiego, stał się Bitcoin (BTC). Od tego dnia mieszkańcy tego państwa mogą, oprócz tradycyjnej waluty USD, posługiwać się (w tym płacić za jej pośrednictwem) cyfrową walutą BTC.

Tym samym, skoro istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym wyrażonym w walucie zagranicznej, np. w dolarze amerykańskim, to ze względu na oficjalne przyjęcie BTC w Salwadorze, należy uznać, że również ta waluta (a raczej kryptowaluta) mogłaby stanowić wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki – powiedział Adam Ziębiciki, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

W analizie wskazano, że na liście walut obcych, których kurs jest ustalany przez NBP, nie ma żadnej kryptowaluty. Dlatego aby móc pokryć kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym w postaci bitcoina należy na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości posłużyć się kursem bitcoina w odniesieniu do np. dolara amerykańskiego, który jest walutą notowaną przez bank centralny.

Nie jest możliwe użycie innych kryptowalut, które nie zostały uznane walutami oficjalnymi żadnego z krajów, jako wkładu pieniężnego – wynika z analizy.

W mojej ocenie możliwe jest to, aby za pomocą innych kryptowalut niż BTC, pokryć kapitał zakładowy spółki aportem, ponieważ istnieją konkretne warunki, które dany środek musi spełnić, aby mógł zostać uznany za aport. Moim zdaniem w odniesieniu do kryptowalut najlepiej intepretować je analogicznie do papierów wartościowych – stwierdził Adam Ziębicki.

W analizie wskazano, że istnieje możliwość wyceny takich kryptowalut ze względu na to, że są one notowane na giełdach. Tym samym spełniona jest jedna z przesłanek, umożliwiających wykorzystanie danego prawa do podwyższenia kapitału. Druga, związana z możliwością sprzedaży prawa, również jest spełniona dzięki notowaniu kryptowalut na giełdach.

Co do wejścia takiego wkładu do masy upadłościowej lub likwidacyjnej należy wskazać, iż co do zasady nie powinno być wątpliwości, że takie środki mogą wchodzić w skład wyżej wymienionych. W tym miejscu należy zauważyć jednak, iż ze względu na sposób w jakim przechowywane są kryptowaluty, ta przesłanka może okazać się trudna do wyegzekwowania na etapie postępowań naprawczych. Kryptowaluty, w odróżnieniu do tradycyjnych pieniędzy, nie są przechowywane na rachunkach bankowych lub w gotówce, a mogą być przechowywane na tzw. +kluczu+ należącym do blockchaina danej krypowaluty – napisano w analizie.

To wszystko, jak wskazano w analizie sprawia, że kryptowaluty spełniają warunki, umożliwiające wykorzystanie ich do podwyższenia kapitału zakładowego. Dodano jednak również, że rozważanie na temat użycia kryptowalut do podwyższenia kapitału zakładowego „ma charakter czysto teoretyczny i w praktyce jego urzeczywistnienie może być znacząco utrudnione wobec prawdopodobnych konserwatywnych poglądów sądów rejestrowych”.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: 5 najczęściej popełnianych błędów w mediach społecznościowych