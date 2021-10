Premier o doktrynie neoliberalnej: Państwo nie jest zbędnym balastem

Poznańskie forum Impact‘21 upłynęło pod hasłem ekologii i potrzeby walki o klimat. Te wątki, jak również potrzeba budowy nowoczesnej gospodarki były tematem wystąpienia premiera RP Mateusza Morawieckiego

Premier rozpoczął swoją wypowiedź od bokserskiej analogii, odnosząc się do niełatwej sytuacji polskiej gospodarki po lockdownach. Teraz jednak widzimy, że przydało się „połamanie pewnych doktryn” neoliberalnych głoszących jakoby państwo było czymś zbędnym czy wręcz balastem.

Tymczasem pandemia pokazała, że nawet najtwardsi zawodnicy „padali na deski”. Wyrwać nas z tego świata nie może stara doktryna neoliberalna lecz zwinne państwo - mówił premier. Państwo tworzące ramy dla biznesu, ściągające talenty, umiejące wydobyć to co najlepsze z ludzi. Jak wskazał premier polskie państwo odwraca trendy ostatnich 30 lat, co widać choćby po tym, iż w ostatnich latach do kraju wróciło z emigracji 300 tys. osób.

Potrzebne jest nowe spojrzenie na gospodarkę i cały system gospodarczy - podkreślał premier.

Jeszcze sto lat temu wiele gospodarek opierało się na rolnictwie - dziś produkcja rolna jest wytwarzana przez niewielką część pracowników, zaś trzon ciężaru rozwojowego przejęły wysokie technologie.

Trzeba zadać sobie pytanie - co by było gdybyśmy analizowali gospodarkę nie przez pryzmat istniejących teorii ekonomicznych a skoncentrowali się na celach ludzkości, sensie życia człowieka na świecie. Co by było gdybyśmy skoncentrowali się na celu i dobraniu do tego właściwych narzędzi? - pytał premier. Stawiając sobie takie pytanie można na nie odpowiedzieć potrzebą fundamentalnej zmiany w polityce światowej. Budujmy system taki, który będzie wystarczająco silny aby odpowiedzieć na te wyzwania przyszłości - mówił premier. Zbudowany na solidnych fundamentach finansowych, ale będzie też odkrywał to co będzie wyznaczało nasze życie za lat 50 czy 100.

Świat jest dziś na zakręcie i miejmy nadzieję, że pokojowo z tego zakrętu wyjdzie, ale kształt tego świata jest skorelowany z technologicznymi i ekonomicznymi realiami rozwoju ludzi młodych. „To jest fundament mojego rządu” - mówił premier - „Możliwość realizacji dla ludzi młodych”.

Należy pamiętać o zagrożeniach bezpieczeństwa - praca, klimat, tworzenie ekosystemu dla rozwoju dla tych, którzy przez ostatnie 20 lat raczej wyjeżdżali. Dobrze jest poznawać nowe możliwości ale marzę o tym by w Polsce powstawało jak najwięcej firm, tworzących gospodarkę przyszłości - powiedział premier Morawiecki.

Notował Arkady Saulski

Czytaj też: Premier: Polska nie mogłaby istnieć bez Śląska