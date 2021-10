Turcja: Miliardy dolarów pożyczek na zielone inwestycje

Turcja podpisała porozumienia, dotyczące kredytów na łączną kwotę 3,2 mld dolarów, które zostaną przeznaczone na inwestycje w czystą energię - ogłosił w środę prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan.

Pieniądze będą pochodzić z Banku Światowego, Francji i Niemiec - przekazała agencja Reutera, opierająca się na wcześniejszych informacjach z zaznajomionych ze sprawą źródeł.

Środki mają pomóc Turcji w osiągnięciu celów paryskiego porozumienia klimatycznego. Na początku października Turcja jako ostatni kraj grupy G20 ratyfikowała tę dotyczącą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych umowę.

Ankara przez lata zwlekała z ostatecznym przyjęciem porozumienia, bezskutecznie domagając się, by zaliczono ją do grupy państw rozwijających się, a nie rozwiniętych. Wiązałoby się to z łagodniejszymi kryteriami ograniczenia emisji. Turcja argumentowała również, że nie ma wystarczających środków finansowych na transformację swojego sektora energetycznego.

Erdogan zapowiedział, że nowe środki będą dostępne zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Dodał, że negocjacje dotyczące uzyskania kredytów toczyły się już od jakiegoś czasu.

W niedzielę w Glasgow rozpocznie się ONZ-owski szczyt klimatyczny COP26, na który ma przylecieć wielu światowych przywódców, w tym Erdogan.

PAP/kp