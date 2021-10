Gen. Milley: Chińska broń hipersoniczna to rosnące zagrożenie

Najwyższy rangą amerykański wojskowy gen. Mark Milley powiedział, że niedawny test chińskiego pocisku hipersonicznego jest „bardzo niepokojący”. Porównał go do wystrzelenia przez ZSRR pierwszego satelity, Sputnika 1

To, co zobaczyliśmy, było bardzo znaczącym wydarzeniem, próbą systemu broni hipersonicznej. I jest to bardzo niepokojące. Widziałem, że komentatorzy porównywali to do „momentu Sputnika”. Nie wiem, czy to dokładnie „moment Sputnika”, ale myślę, że jest to bardzo zbliżone - powiedział Milley w wyemitowanym w środę wywiadzie dla telewizji Bloomberga.

To bardzo znaczące wydarzenie technologiczne i ma naszą pełną uwagę - dodał.