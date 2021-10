Answear.com wchodzi na kolejne europejskie rynki. Tym razem – Grecja i Chorwacja

Po 10 latach sukcesów w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, znany sklep internetowy nie zwalnia tempa! W tym roku Answear.com pojawił się na 2 nowych rynkach. Czy Grecja i Chorwacja to dobry kierunek?

Czym przyciąga południe Europy?

Answear nie ukrywa, że od początku ekspansji skupia się przede wszystkim na rejonie Europy Środkowo -Wschodniej oraz krajach bałkańskich, do których wkroczył już w 2015 r. – zaczynając od Rumunii. Obszar ten jest atrakcyjny pod względem e-commerce, które w ostatnich latach coraz szybciej się tam rozwija. Na uwagę zasługuje także konkurencja, jeszcze nie tak zaciekle walcząc o klienta, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej. Ze sprawnym systemem dostaw oraz różnorodną ofertą Answear ma spore szanse stać się wiodącą platformą multibrandową w tym obszarze. Nowych klientów sklep chce pozyskać poprzez zwiększenie nakładów na marketing i kampanie budujące świadomość marki, a także poszerzenie oferty produktowej. Już teraz dysponuje on szerokim asortymentem liczącym ponad 400 światowych marek, od lekkich sukienek po https://answear.com/k/on/odziez/kurtki-i-plaszcze, dzięki czemu trafia w potrzeby mieszkańców CEE.

Grecki świat e-commerce

Grecka wersja Answear.com wystartowała 30 sierpnia, po wielomiesięcznych przygotowaniach poprzedzonych analizą i badaniami rynku. Grecja jest stosunkowo zamożnym krajem, największym w tej części Europy, z ogromnym potencjałem e-commerce. Tylko w 2019 r. wskaźnik jego wzrostu wyniósł 25%, w 2020 r. było to już 47%. Greccy konsumenci lubią kupować online (zwłaszcza odzież, elektronikę i gry komputerowe) i darzą zaufaniem tę formę zakupów. Answear.com może sprostać ich wymaganiom, a jego różnorodna oferta trafić w ich gusta. Grecy bowiem celują w styl sportowy i casualowy, chętnie kupują bluzy męskie i damskie, sneakersy, denim oraz casualowe akcesoria. Interesuje ich także odzież przyjazna środowisku, wykonana z naturalnych tkanin, dostarczona w opakowaniach z recyklingu – w takich kartonach i biodegradowalnych foliopakach Answear zwykle dostarcza klientom ich zamówienia. Już pierwsze dni na nowym rynku były dla Answear pozytywne: „Tuż po oficjalnym starcie strony Answear.gr zanotowaliśmy duże zainteresowanie greckich klientów, którzy coraz lepiej poruszają się w świecie zakupów online. Cieszymy się, że Answear otrzymał już pierwsze oznaki zaufania i uznania. Naszym największym dotychczasowym wyzwaniem było dostosowanie lokalnej strony internetowej nie tylko do specyfikacji firmy, ale także do potrzeb greckich konsumentów. Jest to oczywiście proces ciągły, każdego dnia staramy się coś udoskonalać i jesteśmy otwarci na uwagi naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości Answear stanie się w Grecji nie tylko topowym sklepem online, ale także miejscem pełnym inspiracji.” - komentuje Konstantina Tsira, Country Manager na rynek grecki.

Ekspansja Answear.com

Czas na konsumentów z Chorwacji

Grecja nie jest ostatnim słowem wypowiedzianym w tym roku przez Answear. 30 września sklep wkroczył na chorwacki rynek, który, choć niewielki, rozwija się dynamicznie pod kątem e-commerce – w porównaniu do roku 2019 i czasów sprzed pandemii wartość tej branży wzrosła o 30%. Chorwaccy konsumenci chętnie robią zakupy w sieci, zwracają uwagę na promocje i atrakcyjne programy lojalnościowe – https://answear.com/ wraz ze swoim flagowym programem Answear Club ma więc spore szanse ich przyciągnąć.

Naszym kluczem do sukcesu jest jasna strategia oraz fakt, że oferujemy coś więcej niż tylko ubrania. Nasi klienci mogą tu znaleźć prawdziwą inspirację i pozytywne treści, które pomogą im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. – mówi Sandra Gasparic Country Manager na rynek chorwacki.

Answear.com to pierwszy polski internetowy sklep multibrandowy oferujący szeroki wybór ubrań, butów i dodatków ponad 400 światowych marek. W ofercie można znaleźć wyselekcjonowane kolekcje damskie, męskie i dziecięce m.in. marek premium, sportowych czy denimowych. Aktualnie Answear.com działa na 9 rynkach, a w planach ma start w kolejnych. Od początku swojej działalności w 2011 r. zdobył ponad 50 nagród i wyróżnień, zyskał także uznanie tysięcy klientów, którym dostarcza nieustannych modowych inspiracji, współpracując z trendsetterami i ekspertami z branży mody. Marka opiera się na własnym centrum logistycznym, które pozwala na zoptymalizowanie kosztów i usprawnienie logistyki, co finalnie wpływa na doskonałą cenę i atrakcyjne promocje. Wszystkie produkty wchodzące w skład zamówienia są wysyłane w jednej paczce – w trosce o środowisko i dla wygody klientów. W swej działalności Answear stawia na szybką dostawę (nawet tego samego dnia w wybranych miastach Polski) i jakość obsługi. Swoim stałym klientom dedykuje program lojalnościowy Answear Club, który pozwala na robienie zakupów w jeszcze atrakcyjniejszych cenach.