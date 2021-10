Kowalczyk: Zbudujemy Narodowy Holding Spożywczy. W pół roku?

Polski rząd chce, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Holding ma być budowany w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową

Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Jackiem Sasinem. Chcemy, żeby ten holding powstał w pół roku - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie. Narodowy Holding Spożywczy budowany będzie wokół Krajowej Spółki Cukrowej - dodał.

Proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową SA zakłada nowelizacja ustawy o przekształcenia własnościowych w cukrownictwie, która ukazała się w Dzienniku Ustaw pod koniec czerwca br. i weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zgodnie z nowelą podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu = wpływającymi na działalność spółki - będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

isbnews.pl/mt

