Allegro otwiera biuro w Gdańsku

Allegro — najpopularniejsza polska platforma e-commerce otworzy biuro w Gdańsku, gdzie będzie rozwijać swoje najbardziej innowacyjne projekty. Firma w tym roku planuje zatrudnić łącznie 1 500 osób — w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą do niej już w nowych lokalizacjach.

Allegro to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Jesteśmy pewni, że Trójmiasto stanie się jednym z głównych centrów firmy w ciągu najbliższych kilku lat. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na sprzyjający klimat Pomorza, który z jednej strony przyciąga nowych pracowników, stwarza im świetne warunki do życia i rozwoju osobistego, z drugiej strony pozwala na budowanie zupełnie nowych rozwiązań technologicznych, w oparciu o wymianę wiedzy i silną wspólnotę IT w Trójmieście - zapewnia Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Do tej pory Allegro pracowało w sześciu lokalizacjach — biurach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu oraz centrach logistycznych w Błoniu i podwarszawskim Adamowie. Teraz dołączą do nich — Katowice, Łódź, Gdańsk, Lublin oraz Wrocław. Rozpoczęto już rekrutację do nowych biur i w pierwszym etapie największy nacisk położono na pozyskanie pracowników w obszarze technologii .

Allegro stale się rozwija, przez co nieprzerwanie poszukujemy software developerów, product managerów, analityków danych i wielu innych specjalistów, którzy będą współtworzyć i rozwijać naszą platformę. Nowa lokalizacja Allegro w Gdańsku to dla nas duża szansa. Wierzymy w ogromny potencjał Trójmiasta, który zrzesza potężną liczbę specjalistów z branży IT. Aktualnie wybieramy najbardziej dogodne miejsca na nasze biuro i już cieszymy się na myśl o współpracy w nowej lokalizacji - mówi Marcin Gruszka, Rzecznik Prasowy Allegro.

Allegro rozwija się bardzo dynamicznie. Tylko w ujęciu rok do roku liczba dostępnych na platformie ofert wzrosła o ok. 50 proc., a w III kwartale br. po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 250 milionów.

Dzięki nowym siedzibom Allegro chce dotrzeć do utalentowanych specjalistów, którzy będą rozwijać platformę Allegro.pl w tym nowe usługi jak fintech Allegro Pay, platformę dla firm Allegro Biznes czy platformę ogłoszeń Allegro Lokalnie.

Każdorazowo dużą wartość dodaną stanowi dla nas fakt, że popularna marka konsumencka inwestuje tutaj w centrum BSS. Allegro jest rozpoznawalną marką, jak również docenianym pracodawcą - zwłaszcza w obszarze IT. Jestem przekonany, że to początek znakomitej współpracy, a Trójmiasto i Allegro będą jeszcze świętować osiągnięcie wielu kolejnych wspólnych kamieni milowych - mówi Marcin Grzegory, Zastępca Dyrektora, Invest in Pomerania.

Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66 proc. mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78 proc. wszystkich użytkowników Internetu w Polsce.

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania zakończyła ponad 130 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 18 tys. miejsc pracy.

PR/RO