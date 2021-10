Więzienie za znieważenie flagi UE? To pomysł Nowoczesnej

Ochronę prawną flagi Unii Europejskiej zakłada projekt ustawy, którego złożenie zapowiedzieli wywodzący się z Nowoczesnej posłowie Koalicji Obywatelskiej. Według projektu znieważanie, niszczenie lub uszkadzanie unijnej flagi będzie zagrożone karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności.

Unia Europejska to marzenie pokoleń Europejczyków o pokoju, wolności, demokracji, praworządności, dobrobycie. To także marzenie tych pokoleń Polaków, którzy poczuli, czym jest wojna, zniewolenie, brak prawa. Dla nas UE to nie są pieniądze, to nie są budżety, to są przede wszystkim wartości, takie jak: wolność, demokracja, praworządność i dobrobyt — podkreślił na konferencji prasowej szef Nowoczesnej Adam Szłapka.