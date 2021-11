KAS zatrzymała ciężarówkę z 26 tonami nielegalnych odpadów

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali w okolicach Czerniewic (Kujawsko-Pomorskie) ciężarówkę z 26 tonami nielegalnych odpadów. Auto jechało autostradą A1

Kujawsko-pomorska KAS w okolicach Czerniewic skontrolowała pojazd oznakowany tablicą z literą A – transgraniczne przemieszczanie odpadów. W naczepie znajdowały się odpady z tworzywa sztucznego. Z dokumentów wynikało, że jest to przewóz opakowań z tworzyw sztucznych, z Danii do polskiego odbiorcy - poinformowało we wtorek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.