Dyrektor BŚ na UE: ożywienie polskiej gospodarki powinno się utrzymać

Globalna gospodarka może stracić w 2020 i 2021 r. do 4,8 bln dolarów przez załamanie turystyki w wyniku pandemii Covid-19 - wynika z raportu oenzetowskiej agencji ds. handlu i rozwoju (UNCTAD). Eksperci nie spodziewają się powrotu turystyki do stanu sprzed pandemii do 2023 r. lub później