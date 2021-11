USA otwierają się na turystów

Stany Zjednoczone otwierają się na turystów. Zgodnie z postanowieniami Białego Domu od listopada obcokrajowcy ponownie będą mogli podróżować po USA, pod trzema warunkami: pełne zaszczepienie, negatywny wynik testu na covid i podanie danych o miejscu pobytu

Wedle danych firmy technologicznej z sektora travel Kiwi.com, po ogłoszeniu informacji we wrześniu b.r. o ponownym otwarciu się na turystów wyszukiwania lotów z Polski do USA odnotowały wzrost na poziomie ponad 63%. Dodatkowo, Kiwi.com sprawdziła, jak Polacy podróżują do USA, a także przygotowała kilka cennych podpowiedzi, jak kupić tani bilet i skąd podróżować najszybciej i najdogodniej.

Stany Zjednoczone zgodnie z zapowiedziami ponownie otwierają się na turystów, w tym również turystów biznesowych. USA to zdecydowanie jeden z najbardziej pożądanych kierunków, którego popularność jest uniwersalna i ponadczasowa. Po ogłoszeniu przez USA informacji o ponownym otwarciu się na obcokrajowców wzrost wyszukiwań lotów do USA z Polski wzrósł o ponad 63%. Najczęściej wyszukiwane przez Polaków destynacje to Nowy Jork, Miami, Los Angeles, a także San Francisco czy Honolulu. Trzy pierwsze najczęściej wyszukiwane miasta pokrywają się z tymi, do których Polacy podróżują najczęściej. Z naszych danych wynika, że najszybciej i najdogodniej, z maksymalnie jedną przesiadką, będziemy podróżować z portów lotniczych w Warszawie i w Krakowie - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta w Kiwi.com.

Jak podróżujemy do USA?

• Najczęściej wybierane kierunki

Polacy decydując się na podróż do Stanów Zjednoczonych najczęściej wybierają Nowy Jork, Miami czy Los Angeles. Poza podium znalazły się również Chicago oraz Orlando. Trzy pierwsze najczęściej rezerwowane destynacje w USA pokrywają się z tymi najczęściej wyszukiwanymi. Oprócz nich, Polacy szukają tanich połączeń do San Francisco, Chicago oraz Honolulu.

• Średnia cena za bilet – gdzie najtaniej?

Średnia cena za bilet do Nowego Jorku to około 603 EURO, do Miami 477 EURO, a do Los Angeles 775 EURO.

Z kolei do najtańszych destynacji z Polski do USA należą:

◦ Austin – średnia cena biletu to 222 EURO ◦ Seattle – średnia cena biletu to 234 EURO ◦ Nowy Orlean – polecimy tam średnio za 236 EURO ◦ Boston – na poziomie 238 EURO ◦ Orlando – 258 EURO

• Skąd najlepiej latać do USA?

Najdogodniejsze połączenia z Polski do USA są oferowane z portów lotniczych w Warszawie i Krakowie. To właśnie z tych dwóch miast podróż będzie trwała najkrócej, z maksymalnie jedną przesiadką.

Polacy podróżując do USA najczęściej przesiadają się w Madrycie, Amsterdamie i Frankfurcie.

Ile czasu planujemy spędzić w USA?

Dane z wyszukiwarki Kiwi.com wskazują, że ponad 41% spędzi w USA ponad 7 dni. Z kolei 53% pozostanie tam około 3 dni bądź mniej, co wskazywałoby na potencjalną podróż w interesach.

PAP/KG