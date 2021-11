Miedź mocno drożeje. Fed wsparł rynek metali

Notowania miedzi na giełdzie w Londynie odbiły się z najniższego poziomu od niemal miesiąca w reakcji na komentarze z Fed, które wzmocniły sentyment inwestorów na rynkach metali. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1,8 proc. - po 9.633,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,91 proc. do 4,3605 USD za funt.

Amerykańska Rezerwa Federalna zasygnalizowała cierpliwość co do podwyżek stóp procentowych, co złagodziło obawy rynków o rychłe wycofanie stymulacji dla gospodarki USA.

Po ogłoszeniu przez Fed, że zacznie on zmniejszać zakupy obligacji od tego miesiąca, przewodniczący FOMC Jerome Powell wskazał, że teraz nie jest czas na podnoszenie amerykańskich stóp procentowych, a to uspokoiło rynkowych graczy.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 37 USD i kosztowała 9.458,50 USD za tonę, najmniej od 8 października.

PAP Biznes/kp